Dramma in Croazia | padre getta i quattro figli piccoli dalla finestra di casa

fanpage

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sull’isola di Pago, in, all’alba un uomo di cinquantaanni ha scaraventato i suoiminorenni dal secondo piano dellain cui vivono,ndoli da un'altezza di sei metri. I bambini hanno tre, cinque, sette e otto anni: sono stati portati in ospedale. I più grandi sarebbero in gravi condizioni.