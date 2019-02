Diritti | solo in sei Paesi al mondo è parità perfetta uomo-donna

Non solo migranti - storie di uomini e donne in lotta per i propri Diritti : “Non è più il tempo della poesia” : Non solo migranti. Non solo identità sbiadite da riunire in un gruppo su cui esercitare i nostri sentimenti: l’odio, come la compassione. Spesso, l’indifferenza. Non solo esseri in fuga. Ma intelligenze in lotta per una libertà che innanzitutto vuole essere la loro. Al tempo delle navi respinte in Libia e delle propagande a reti unificate su un’emergenza immigrazione che mai davvero (per noi) è stata emergenza, quello che ancora non siamo ...