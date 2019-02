Di Maio si prepara alle Europee | ' Cambio il M5S | stufo di perdere'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dopo le elezioni in Sardegna, sono stati numerosi i commenti su Die sulla sua leadership nel M5S. Ma il ministro dello Sviluppo economico non teme il giudizio espresso e in un'intervista a La Repubblica decide di dire la sua sul M5S e sul governo gialloverde.Il M5S e le elezioniDismentisce nuovamente l'ipotesi che vede raggruppati nello stesso gruppo del Parlamento europeo Lega e M5S. il Vicepremier ribadisce che il contratto di governo esiste ed è un bene per l'Italia, ma "con Salvini non vado a giocare a calcetto". Questo per dire che "restiamo alternativi alla Lega".Il M5S, inoltre, secondo le parole di Di, non si trasformerà mai in un partito, ossia in una "struttura iperverticista" dove le decisioni spettano a pochi. Ed assicura che non si ricandiderà, pur decidendo di rimanere vicino al Movimento e di contribuire indirettamente....Continua a ...

misswrit : RT @Miti_Vigliero: Cioè il colpo di grazia al M5S, eh? Ecco il piano segreto di Dibba per rubare il posto a Di Maio L'ex parlamentare 5 St… - Miti_Vigliero : Cioè il colpo di grazia al M5S, eh? Ecco il piano segreto di Dibba per rubare il posto a Di Maio L'ex parlamentare… - PinnaUgo : @davidallegranti @giancalex Il fratello di Di Maio è quello che dichiaró:se perdo il referendum lascio la politica.… -