Di Maio scarica la Sarti E Casaleggio blinda Casalino

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio scarica la Sarti - 28 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio scarica la Sarti; muore a 28 anni dopo essere stata dimessa, 28 febbraio 2019,.

Rimborsopoli - Di Maio scarica Giulia Sarti. L'ex : "Casalino sapeva" - : Scontro sui social. L'ex compagno della Sarti, Andrea Bodgan Tibusche, ha accusato il portavoce del premier Rocco Casalino di conoscere da un anno la situazione della deputata grillina. La replica: "...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Roma, 27 feb., askanews, - 'Credo che l'espulsione sia doverosa'. Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Roma, 27 feb., askanews, - "Credo che l'espulsione sia doverosa". Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della Camera, i vertici del Movimento la scaricano. Il capo politico pentastellato Luigi Di Maio dice che bisogna attendere la decisione dei probiviri ma non ha dubbi: la parlamentare romagnola, attivista della prima ora, finita lo scorso anno, a un mese dalle elezioni politiche, nell'inchiesta delle Iene sui mancati ...

Sarti - Di Maio la scarica : «Espulsione doverosa». Casalino : «Nascosta dietro il mio nome» : Le dimissioni di Giulia Sarti dalla presidenza della Commissione Giustizia della Camera sono un «atto doveroso». Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, spiegando che per quanto riguarda...

Matteo Salvini - i leghisti gli chiedono di scaricare Luigi Di Maio? Lui risponde umiliando Gianfranco Fini : Il fatto che nella Lega, anche ai piani altissimi, ci sia chi è scontento e stufo dell' alleanza con i grillini non è certo un mistero. Matteo Salvini , da par suo, per ora tiene duro. E non sbaglia: ...

Alessandro Di Battista scaricato da Luigi Di Maio - retroscena-terremoto : "Meglio Giuseppe Conte" : Meglio Giuseppe Conte di Alessandro Di Battista. Il premier è più rassicurante, più convincente del "Che" pentastellato. Questa è la nuova idea che circola nel Movimento 5 stelle dopo la legnata che il partito di Luigi Di Maio ha preso alle elezioni in Abruzzo. E sembra essere l'unica certezza nel c

Alessandro Di Battista scaricato da Luigi Di Maio - retroscena-terremoto : 'Meglio Giuseppe Conte' : Meglio Giuseppe Conte di Alessandro Di Battista . Il premier è più rassicurante, più convincente del 'Che' pentastellato. Questa è la nuova idea che circola nel Movimento 5 stelle dopo la legnata che ...

Di Maio vuole fare cadere il Governo scaricando la colpa su Salvini : E’ un divorzio annunciato. Di per sé è stato un matrimonio “innaturale” come viene definito da Silvio Berlusconi. Grillini e

Maiorino : 5S si opporrà a soluzione discarica - idea malsana di Zingaretti : Roma – “A Roma abbiamo atteso sette anni. Sette lunghi anni per avere risposta dalla Regione Lazio una risposta sul piano per il conferimento dei rifiuti, che e’ di competenza regionale. Oggi Zingaretti evidentemente ha trovato un ritaglio di tempo tra gli impegni per la sua campagna per diventare segretario del Pd. E ricordandosi che incidentalmente e’ anche presidente del Lazio, esprime finalmente una risposta. Quale? ...

Di Maio scaricato da gilet gialli - che paragonano Salvini a Mussolini : Con un messaggio postato su Facebook, qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la sua proposta di matrimonio al movimento francese dei gilet gialli. “Non mollate”, titolava il post, creando un parallelo tra le modalità con cui dieci anni fa è nato il Movimento Cinque Stelle e quelle con cui si sta affermando in questi mesi la rivolta francese – entrambe le parti mosse da motivazioni analoghe: rispondere a una politica ...