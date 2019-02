Di Maio messo alle corde dai suoi - cedere a Salvini sulla TAV lo farebbe saltare da capo dei 5 stelle - ecco perché… : Per Di Maio non è un grandissimo periodo, la sua leadership è messa in discussione, e nei prossimi giorni potrebbe saltare tutto, la questione gira sempre sulla Tav Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, sta attraversando il peggior momento della sua breve stagione politica. La cocente sconfitta dei Cinquestelle in Abruzzo e Sardegna … L'articolo Di Maio messo alle corde dai suoi, cedere a Salvini sulla TAV lo farebbe saltare da capo dei ...

Di Maio messo seriamente in discussione da alcuni esponenti del Movimento - arriva la cena segreta per farlo fuori : Di Maio perde potere, lo notano tutti e adesso il problema arriva direttamente da alcuni esponenti del Movimento Chi sicuramente non è convinta della china che sta prendendo il Movimento, è la senatrice Paola Nugnes. Che attacca: «La base è stata messa da parte. La leadership di Di Maio va messa in discussione». Parole che … L'articolo Di Maio messo seriamente in discussione da alcuni esponenti del Movimento, arriva la cena segreta per ...

Parla Desogus - il candidato M5s in Sardegna : "Di Maio non ci ha messo la faccia perché sapeva di perdere contro Salvini" : Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall'inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini". Francesco Desogus, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Sardegna, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai ...

Governo - Di Maio smentisce manovra bis : 'Abbiamo messo in riserva 2mld' : 'Abbiamo messo già a riserva 2 miliardi di euro, i nostri obiettivi di crescita e sviluppo economico ci consentono di evitare una manovra bis'. Così il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, ...

Reddito-pensioni - gli ultimi nodi e il compromesso sugli invalidi confermato da Di Maio : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Carige - malumori M5s. Di Maio detta la linea : non abbiamo messo un euro : La base ribolle contro il leader pentastellato: "Ci hai traditi, devi chiarire". Critiche anche dai senatori 5 Stelle Paragone e Lannutti. Il giornalista: "Sono arrabbiato. Se vogliamo essere come i ...

Carige - Di Maio ai suoi : “Non abbiamo messo un euro”. Ma Paragone : “Non finisca come con i governi precedenti” : Tensioni dentro il Movimento 5 stelle dopo che il governo ieri sera ha varato un decreto che introduce misure urgenti a sostegno della banca ligure, tra cui la possibilità per l’istituto di credito di “accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale”. Il leader Luigi Di Maio, che al momento è impegnato a Bruxelles in una serie di incontri riservati in vista delle ...

Luigi Di Maio ribatte su Carige : "Non abbiamo messo un euro - quante balle" : Luigi Di Maio rimanda al mittente le critiche sulla questione banca Carige. In un lungo post su Facebook il vicepremier scrive:quante balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche. Proprio loro parlano! Le smonto tutte in 10 punti che vi prego di diffondere al massimo!1. Non abbiamo dato un euro alle banche2. abbiamo scritto in una legge che se serve lo stato potrà garantire nuovi titoli di Stato e potrà ricapitalizzare. ...