Derby di Roma | Candela e Fiore si sfidano al karaoke di Radio Rock | arbitra Zeman

Totti a lezione di sci : 'Pronto per scendere'. Sabato a Roma per il Derby : 'Francesco sta andando forte - le parole di Leo Zambon sul Corriere dello Sport di oggi -. Non può essere bravo come Chanel che scia sin da quando era piccolissima, ma se la cava. Totti è un grande ...

Roma : in occasione Derby ecco strade interdette a traffico : Roma – In occasione dell’incontro di calcio tra Lazio e Roma, che si disputera’ sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle 18 fino a cessate esigenze: Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo ...

Derby Lazio-Roma - Schick pronto al rientro : “spero di esserci - è una partita speciale” : Schick pronto e motivato al rientro nel Derby tra Lazio e Roma dopo l’infortunio: le parole dell’attaccante giallorosso “Sto bene, sto rientrando dopo l’infortunio, le cose vanno bene: posso rientrare. Spero di esserci per il Derby, contro la Lazio è una partita speciale, i tifosi si aspettano la vittoria, per loro è molto importante. Si sente qualcosa di diverso in giro“. Sono le parole dell’attaccante ...

Derby di Roma a Mazzoleni : Sara' Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere Lazio-Roma, Derby in programma sabato sera e valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Bergamo, gli ...

Serie A - gli arbitri della 26giornata : Napoli-Juve a Rocchi - Mazzoleni per Derby di Roma : La 26giornata di Serie A riserva due partite da bollino rosso. Una è lo scontro tra le prime due forze del nostro campionato, Napoli e Juventus, che si sfideranno al San Paolo nel posticipo della ...

Lazio-Roma - El Shaarawy infiamma il Derby : “abbiamo la possibilità di allungare in classifica” : “Abbiamo la possibilita’ di allungare ancora in quota Champions, ma sappiamo che il derby e’ una partita speciale per tutta la citta’. La Lazio non arriva magari da un ottimo periodo, ma dara’ tutto per vincere la partita, cosi’ come faremo noi. Mi piacerebbe segnare ancora”. Sono le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy, ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento pubblicitario in vista ...

Roma - El Shaarawy infiamma il Derby : 'Vinciamo e allontaniamo la Lazio dalla Champions' : Dopo anni da comprimario, Stephan El Shaarawy è diventato una colonna della Roma di Di Francesco in questa stagione. L'italo-egiziano si è ritagliato uno spazio importante e adesso spera di essere ...

Canottieri Lazio e Canottieri Roma : sabato 42esimo Derby remiero : Roma – E’ partita dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il derby remiero giunto alla sua 42esima edizione. Come da tradizione, la gara in acqua tra i due club fara’ da prologo alla partita di calcio in programma all’Olimpico. Questo sabato, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della Coppa d’Argento, simbolo della supremazia sul ...

Lazio-Roma - Mancini : 'Un Derby per sfidare Milano' : Ma resta la migliore del mondo'. Roberto Mancini, con l'orgoglio di aver vinto qui e di non essere mai stato detestato dai rivali, in questo caso i romanisti. 'Mi hanno sempre rispettato, io problemi ...

Roma - Come un anno fa, Stephan El Shaarawy questo pomeriggio ha presentato i ...

Canottieri Lazio vs Canottieri Roma - il Derby della capitale è sul Tevere : ... il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata all'insegna dell'amore per lo sport proprio come il derby Remiero esprime. Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri Lazio e del Circolo ...

Lazio - Marco Parolo e la settimana del Derby : “qui a Roma cambiano gli occhi delle persone” : Lazio, Marco Parolo sa bene quanto conti vincere il derby contro la Roma, sabato sera sarà spettacolo allo stadio Olimpico “Nella settimana del derby a Roma cambiano gli occhi delle persone. Si trasformano, diventano adrenalinici, qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo“. Sono le parole del centrocampista della Lazio, Marco Parolo a Dazn in vista del derby, Lazio-Roma di sabato ...

Roma : Stadio e mercato oltre al Derby : Non solo derby. La settimana che porta alla stracittadina Romana è ricca di indiscrezioni che riguardano il nuovo Stadio della Roma ma anche il mercato. L’orario di Lazio-Roma è stato confermato alle 20:30. I giallorossi sperano di poter recuperare Manolas, anche se il difensore greco continua a fare lavoro personalizzato. La sua presenza è possibile ma comunque resta in forte dubbio. Under è out. Schick potrebbe tornare ad allenarsi nel ...

Si giocherà sabato sera alle 20.30 il derby Lazio-Roma. Secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa nel corso di una riunione del comitato ordine e sicurezza che si è svolta in prefettura a Roma. Nei giorni scorsi la Questura aveva chiesto di anticipare la partita alle 15. La prospettiva che potesse rimanere alle