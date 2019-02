Davide Astori | il ricordo della Lega Serie A per l' anniversario della sua morte

Davide Astori - la Serie A renderà omaggio all’ex capitano della Fiorentina in occasione del 26° turno : La foto di Astori apparirà al tredicesimo minuto di gioco su tutti i maxi schermi e lo speaker inviterà i tifosi ad un lungo applauso Per commemorare Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare del 26° turno di Serie A al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una sua foto accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti ...

Davide Astori - il ricordo della curva un anno dopo la morte : Davide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopo«Il tuo ricordo scolpito nella mente e la consapevolezza che niente potrà ormai cancellarlo». Lo striscione della curva Fiesole è dedicato a Davide Astori a quasi un anno dalla scomparsa del capitano viola. I tifosi della Fiorentina hanno dedicato una ...

Davide Astori omaggiato dai tifosi della Fiorentina durante la partita di Coppia Italia : È passato quasi un anno da quel terribile 4 marzo. Ma il ricordo di Davide Astori è ancora vivo a Firenze e non solo. I tifosi della Viola hanno omaggiato il capitano scomparso con una coreagrafia da brividi, durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta (finale 3-3).Dalla curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi è stato srotolato un lenzuolo gigante con le sue iniziali e il 13, il numero di maglia.

L'Inter è stata costretta ad intervenire dopo gli insulti di alcuni tifosi a Davide Astori : L'arbitro Rosario Abisso è stato sospeso per tre turni e non potrà dirigere più partite delL'Inter fino a fine stagione. Quel rigore per la Fiorentina, ben oltre lo scadere del novantesimo minuto, che è costato alL'Inter il pareggio da parte degli avversari e due punti in classifica, non c'era. D'Ambrosio colpisce la palla di petto e non col braccio. Il designatore Rizzoli ha usato la mano pesante con il 33enne palermitano, imprenditore nel ...

Fiorentina-Inter : sui Social insulti al veleno per Davide Astori dopo la partita : Lo sport è divertimento e passione, e ci sta la rabbia, la frase lanciata in un momento d'ira contro qualcuno. E si capisce se magari può scappare una frase cattiva dopo che la tua squadra subisce la rete del pareggio quando si è ormai oltre il decimo minuto di recupero. Ma quello che è accaduto ieri dopo la gara di Serie A Fiorentina-Inter è davvero qualcosa di gravissimo, visto che non sono mancati insulti e frasi ingiuriose rivolte alla ...

David Cittarella - promessa del giavellotto - muore nel sonno : il caso ricorda quello di Davide Astori - Ultime Notizie Flash : Annunciata una nuova tragedia nel mondo dello sport italiano, che vede protagonista un atleta di soli 16 anni, David Cittarella, morto nel sonno

Davide Astori : il 4 marzo la messa commemorativa nella sua San Pellegrino Terme : Era il 4 marzo dello scorso anno quando il capitano della Fiorentina e giocatore azzurro Davide Astori, a soli 31 anni, veniva trovato morto nella sua camera d'albergo di Udine, dove la squadra toscana si era recata in vista della partita contro l'Udinese. Impossibile dimenticare quella terribile giornata di lutto per tutto il calcio italiano....Continua a leggere

Diretta Serie A : Udinese - Fiorentina nel ricordo di Davide Astori quasi un anno dopo : Undici mesi, quasi un anno e la Fiorentina torna ad Udine dopo quella tragica notte che l'ha privata del suo capitano: Davide Astori. Basta questo per rendere speciale questa partita di Serie A. Udinese contro Fiorentina alla Dacia Arena alle ore 15 celebreranno quel terribile 4 Marzo 2018. Noi saremo ancora live a raccontare minuto per minuto le vicende sportive e non. L'omaggio delle due squadre su twitter: ...Continua a leggere

Fiorentina - l'annuncio degli Stadio : 'Scriveremo una canzone per Davide Astori' : Astori come Scirea e Facchetti. Dopo 'Gaetano e Giacinto', la composizione che gli Stadio hanno dedicato alle due figure storiche del calcio italiano, il gruppo musicale ha deciso di scrivere una ...

È Davide Astori l'uomo in più di questa Fiorentina delle meraviglie : Udine 2018, Udine 2019. Una partita diversa, sempre, continuamente, di settimana in settimana. Da un anno in qua, da quel maledetto 4 marzo, quando morì lo sfortunato Davide Astori, la Fiorentina è sempre più forte, nel suo dolore, proprio per aver perso in modo così drammatico e improvviso Il Capitano. Perché la squadra gioca, sempre, con un uomo in più, con una motivazione in più, con uno sguardo in più, verso Lassù, ricordando, tutti insieme, ...

L’annuncio degli Stadio : “una canzone per Davide Astori” : “Scriverò una canzone per Davide Astori”: Gaetano Curreri, leader degli Stadio, ha annunciato la sua nuova opera in ricordo del capitano viola “Scriverò una canzone per Davide Astori“. E’ quanto ha annunciato Gaetano Curreri, leader degli Stadio e autore di canzoni come ‘Gaetano e Giacinto’, dedicata a Scirea e Facchetti, ospite ieri sera di ‘Rabona-il colpo a sorpresa’, il programma di ...