Dal Governo in arrivo 116 milioni e altre risorse contro il dissesto idrogeologico in

Il 45% degli italiani boccia le misure economiche approvate fino ad oggi dal governo giallo verde. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì secondo cui la maggioranza relativa degli intervistati non è soddisfatto dei provvedimenti di natura economica finora adottati dalla squadra guidata da Conte. La bocciatura da parte degli italiani ha anticipato di un ...

Un governo salvato Dalle banche : In questi 8 mesi è successa una cosa particolare: mentre il governo attaccava le banche e metteva a rischio la sua credibilità di debitore, le banche andavano in soccorso dello stato mettendo a ...

Lo stato dell'economia. Tria : Nel 2013 governo ricattato Dalla Germania sul bail-in : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria , da parte sua, assicura che nell'ultima riunione dell'Ecofin a Bruxelles, il 12 febbraio scorso, non si sia parlato dei conti pubblici italiani. "Il dibattito ...

Maltempo : Dal Governo 3 - 1 miliardi in 3 anni per le regioni colpite : Per le 17 regioni che tra ottobre e novembre dell’anno scorso sono state colpite da diverse ondate di Maltempo, il Governo stanzia 3,1 miliardi per i prossimi 3 anni. Lo stanziamento e’ una parte degli 11 miliardi complessivi contenuti nel ‘Piano nazionale per la sicurezza del territorio’ presentato dal premier Conte a palazzo Chigi. Dei 3,1 miliardi, 2,6 previsti nella legge di bilancio sono gia’ stati ripartiti ...

I no al governo arrivano solo Dalla magistratura : magistratura indipendente, la corrente moderata delle toghe, ha messo da tempo le mani avanti: «nessuna polemica politica, evitiamo l'uso strumentale della giustizia». Quali le norme più contestate? ...

Ultime notizie di oggi : news di cronaca e politica Dal Governo - : Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall'atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall'Italia e dal mondo

Aumento Iva 2020 e più detrazioni fiscali - indiscrezioni Dal governo : Aumento Iva 2020 e più detrazioni fiscali, indiscrezioni dal governo Da tempo si rincorrono voci su un possibile Aumento Iva 2020: sinora tutte le voci sono state sempre smentite da fonti del governo. A cosa è dovuto il ping pong di voci? Rileggiamo le dichiarazioni e riportiamo alcune indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni sui quotidiani nazionali. Aumento Iva 2020, cosa dicono le indiscrezioni A tornare sull’argomento, ...

Brexit - “Theresa May pronta a rinviare la scadenza dell’uscita Dall’Ue” : pressioni del governo per evitare il “no deal” : Il governo britannico sta facendo pressioni sulla premier Theresa May affinché allontani ogni ipotesi di uscita della Gran Bretagna senza accordo con l’Unione Europea e apra invece all’eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale della Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo, se la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminister il 12 marzo. Tre sottosegretari (Margot James, Richard Harrington e Claire Perry) hanno ...

Governo travolto Dal flop 5s Oggi il vertice d'urgenza : Ci vedremo a breve per i prossimi passaggi che riguardano l'economia. Siamo tranquilli, non c'era bisogno che lo confortassi io'. Difficoltà rese più o meno ufficiali dal premier Conte, che sembra ...

Tria avvisa il governo : "Se si disdicono i contratti - addio investimenti Dall’estero" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è stato ospite della trasmissione "Quarta Repubblica", durante la quale ha toccato diversi temi. Stanno facendo molto rumore, innanzitutto, le parole sulla Tav, l’opera che sta dividendo Lega e Movimento 5 Stelle nonostante la pubblicazione dell’analisi costi-benefici. "Non mi interessa l'analisi costi-benefici - dice subito Tria in prima serata su Rete 4 - . Il problema non è la Tav, il problema è ...

Dl reddito-pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati Dal governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...

Conte dice che non ci saranno conseguenze sul governo Dal voto in Sardegna : Roma, 25 feb., askanews, - 'Non enfatizzerei il rilievo e non ritengo che dagli esiti, del voto in Sardegna, ndr, potrà derivare qualche conseguenza sul governo nazionale'. Così il presidente del ...

Maltempo e Bagnoli - de Magistris accusa : 'Noi abbandonati Dal governo' : E allora non potremmo mai aspettarci una seria lotta ai cambiamenti climatici da parte dei governi delle ingiustizie di tutto il mondo che sono, invece, la causa dei cambiamenti climatici che stanno ...

Il governo gialloverde Dalla parte degli evasori. Ecco la pace fiscale secondo Pif : Avete sempre pagato le tasse? Peccato, per voi non cambierà nulla. Se invece avete evaso il fisco, Ecco i sei cambiamenti del governo del cambiamento Movimento 5 Stelle e Lega hanno approvato diciassette nuovi condoni" Il governo dei condoni: Ecco tutti i regali a evasori e furbetti" L'Italia è un paese fondato sulla mazzetta" Pif ti spiega la pace fiscale del governo del cambiamento"