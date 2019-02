Dal diabete al colesterolo | dai tumori alla demenza | ecco tutti i benefici per la salute

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Una dieta salutare è una dieta colorata. Frutta e verdura rientrano in 5 principali categorie di colore: rosso, arancione/giallo, viola/blu, bianco e verde. Ogni colore rappresenta in generale una vitamina, un minerale o un antiossidante specifici. Per esempio, le verdure verdi sono ricche di vitamina K e acido folico, mentre frutta e verdura arancioni o gialle sono ricche di beta carotene e vitamina C. Anche se non si tratta di regole ferree, raggruppare frutta e verdure per colore e cercare di consumarne dal maggior numero di categorie è un buon modo per assicurarsi la varietà nutrizionale di cui il corpo ha bisogno. Uno dei consigli che i nutrizionisti danno più spesso è quello di avere sempre una serie di colori nel piatto, per quanto poi questo debba essere conciliato con lae la situazione medica di ogni singolo paziente.Tra, c’è un colore che tende ad essere ...

amnestyitalia : In #Russia le Ong che ricevono fondi dall'estero sono etichettate dal governo come 'agenti stranieri'. Sono così pe… - augustarellod : #quantestorie Potreste chiedere al brillante professore, altra intelligenza purtroppo andata via dal nostro Paese,… - PharmaStar : Il vaccino contro il rotavirus può proteggere dal diabete di tipo 1? -