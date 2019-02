Daimler e Bmw | cooperazione per l' auto a guida autonoma

mytaxi Italia sulla joint venture tra Daimler e BMW : Daimler e BMW, due dei principali produttori di auto a livello mondiale, hanno annunciato l’unione dei rispettivi servizi di mobilità nei nuovi brand FREE NOW, SHARE NOW, REACH NOW, PARK NOW e CHARGE NOW. mytaxi, l’app per i taxi più popolare d’Europa, rientra in questo cambiamento rivoluzionario e diventerà FREE NOW entro l’anno. Di seguito […] L'articolo mytaxi Italia sulla joint venture tra Daimler e BMW sembra essere il primo su ...

BMW e Daimler - Un'alleanza per la mobilità di domani : Alleanza sullasse Monaco-Stoccarda per la mobilità del futuro. In una conferenza stampa a Berlino Dieter Zetsche, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e responsabile di Mercedes-Benz Cars, e Harald Krüger, presidente del consiglio di amministrazione di BMW AG hanno annunciato una collaborazione che si sviluppa su cinque joint venture, con un investimento di un miliardo di euro: Reach Now per i servizi multimodali, Charge Now ...

