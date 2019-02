Corea del Nord-Usa Interrotto senza accordo il vertice Kim-Trump ad Hanoi

Summit Usa-Corea del nord - salta l’intesa : nessun accordo sulla denuclearizzazione : L'atteso Summit tra Donald Trump e Kim Jong-un sula denuclearizzazione della Corea del nord si è concluso con un nulla di fatto. Alla vigilia i due leader si erano lasciati andare a un deciso ottimismo ma dopo gli incontri tre le due delegazioni in Vietnam è stato annullata la prevista firma dell'intesa.Continua a leggere

Vertice Usa-Corea del Nord ad Hanoi : 'Nessun accordo raggiunto' : Hanoi - ' Nessun accordo è stato raggiunto ' al summit di Hanoi tra il presidente Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong-un : lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla ...

Storico vertice Usa Corea del Nord : Trump e Kim si stringono la mano : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

Il vertice tra Kim e Trump. Il tycoon : “Fine della guerra in Corea? Vedremo” : Nuovo storico incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il giovane dittatore nordcoreano, Kim Jong-un. I due si sono incontrati e stretti la mano al Metropole Hotel di Hanoi in Vietnam e, sorridenti, si sono fatti fotografare dinanzi alle decine di giornalisti assiepati. «Sarà una grande successo» le prime parole di Trump. ...

Trump incontra Kim Jong-un : "È un grande leader. La Corea del Nord ha un potenziale illimitato" : Il presidente americano Donald Trump è appena arrivato all'hotel Sofitel Legend Metropole di Hanoi per il faccia a faccia col ledear NordCoreano Kim Jong-un. Temi del confronto - il secondo tra i due leader - saranno sono la denuclearizzarione, il miglioramento dei rapporti bilaterali e la pace duratura. "I colloqui saranno di grande successo": ha dichiarato il presidente americano, subito dopo aver stretto la mano al leader NordCoreano. ...

Vertice Usa-Corea del Nord. 'Sarà comunque una vittoria per Trump e Kim' : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

In Olanda sono state sequestrate 90 mila bottiglie di vodka che si pensa fossero dirette in Corea del Nord : La polizia dei Paesi Bassi ha sequestrato nel porto di Rotterdam 90 mila bottiglie di vodka che si pensa fossero dirette in Corea del Nord. La polizia ha trovato le bottiglie di vodka dopo che si era insospettita per la rotta

Le parole chiave del dialogo tra Usa e Corea del Nord : Washington e Pyongyang si sono dette d'accordo 'per la promozione della pace, della prosperità e della sicurezza della penisola Coreana e del mondo'. Missili e basi nucleari in Nord Corea Infografica ...

Incontro Trump-Kim - il presidente Usa : la Corea del Nord ha 'un potenziale imponente' : ... il presidente degli Usa si è affidato a Twitter, a poche ore dall'Incontro col leader NordCoreano, Kim Jong-Un , scrivendo che il 'Vietnam sta prosperando come pochi posti al mondo' e che ' La Corea ...

Vietnam-Corea del Nord : sviluppo economico al centro della visita di Kim ad Hanoi : Hanoi, 27 feb 05:25 - , Agenzia Nova, - Il leader della Corea del Nord, che ha recentemente ribadito l'impegno a edificare nel suo paese una "vigorosa economia socialista", pare... , Fim,

Corea del Nord - fedelissimo del regime : “Il rimpatrio forzato della figlia dell’ambasciatore? Chi lo ha detto è un traditore” : “Thae Yong Ho viene stipendiato dall’intelligence della Corea del Sud. Dopo avere ricevuto denaro per disertare, la sua unica possibilità è di diventare un portavoce della propaganda contro la Corea del Nord, altrimenti non potrebbe sopravvivere nel capitalismo selvaggio”. Per Alejandro Cao de Benós, fondatore della Korean Friendship Association, le dichiarazioni di Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata della Corea del ...

Incontro Trump-Kim - Vietnam espelle il sosia del leader nordCoreano - Sky TG24 - : Il comico australiano Howard X racconta di essere stato costretto dalle autorità a lasciare Hanoi. Nei giorni scorsi era apparso con il sosia del presidente Usa , al momento autorizzato a restare. "I ...

Lavrov : USA capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord - : "Non funzionerà, e penso che gli americani stessi abbiano già capito", ha detto, parlando alla conferenza Cooperazione internazionale in un mondo turbolento, tenutasi in Vietnam sotto l'egida del ...