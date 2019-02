Coppa Italia Fiorentina | Pioli | «Al ritorno possiamo giocarcela»

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Tanti capovolgimenti - bravi a rimanere dentro la gara» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', FIRENZE - Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , parla del pareggio per 3-3 ...

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Persa grande opportunità - ma non è un brutto risultato» : FIORENTINA-Atalanta 3-3: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Tutto sulla Coppa Italia getReactions, '53941268', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Coppa-Italia/2019/02/27-53941268/Coppa_Italia_...

Coppa Italia : Fiorentina-Atalanta 3-3 : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - FIRENZE, 27 FEB - Gol e spettacolo al Franchi, si accende la corsa ...

Coppa Italia - l'Atalanta sfiora l'impresa al Franchi : contro la Fiorentina finisce 3-3 : Fiorentina-Atalanta 3-3 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I gol al 16' di Gomez (A), al 18' di Pasalic (A), al 33' di Chiesa (F), al 36' di Benassi (F), al 58' di de Roon (A) e al 79' di Muriel (F). La gara di ritorno si giocherà il 24 aprile.

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta 3-3 : gol ed emozioni al Franchi : Uno spot pubblicitario perfetto per la Coppa Italia, troppo spesso snobbata e dimenticata. Merito di due squadre in forma: 10 punti nelle ultime 6 di campionato, per l'Atalanta due k.o. di fila, ma in ...

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta 3-3 : gol e spettacolo al Franchi : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Gol, emozioni, rimonte spettacolari e occasioni a ripetizione. La ...

Coppa Italia Fiorentina-Atalanta 3-3 - il tabellino : Calci d'angolo: 6-5 per l'Atalanta Tutto sulla Coppa Italia La cronaca getReactions, '53937776', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Coppa-Italia/2019/02/27-53937776/Coppa_Italia_fiorentina-...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

Pagelle Fiorentina-Atalanta 3-3 Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA ATALANTA – Al Franchi finisce con lo stesso risultato di tre giorni fa. Ma se al triplice fischio del discusso arbitro Abisso la Fiorentina non ha potuto che sorridere, lo stesso non si può dire stasera quando Giacomelli ha messo fine a questa partita. Il 3-3 ottenuto contro l’Atalanta nell’andata delle semifinali di […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Atalanta 3-3 Coppa Italia, highlights e tabellino del match ...

Pioggia di gol tra Fiorentina e Atalanta - doppia rimonta dei Viola nella semifinale d’andata di Coppa Italia : nella semifinale d’andata di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina allo stadio Artemio Franchi i bergamaschi rimontati per due volte dai Viola Dopo l’impresa contro la Juventus ai quarti di finale, l’Atalanta pareggia in casa della Fiorentina per 3-3 nella semifinale d’andata di Coppa Italia. La squadra di Gasperini la fa da padrone nei primi minuti del primo tempo con Gomez e Pasalic, ma si fa rimontare nella ...

Fiorentina-Atalanta 3-3 - semifinale Coppa Italia : spettacolo al Franchi - botta e risposta continuo. Si decide tutto al ritorno : Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato per 3-3 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio, allo Stadio Artemio Franchi è andata in scena una partita pirotecnica ricca di colpi di scena e di continui ribaltamenti di fronte. tutto si deciderà nella sfida di ritorno che si giocherà tra due mesi a Bergamo, gli orobici avranno un vantaggio importante ma la partita sarà molto aperta ed entrambe le squadre avranno la ghiotta ...

La semifinale di andata di Coppa Italia fra Fiorentina e Atalanta è finita 3-3 : La semifinale di andata di Coppa Italia fra Fiorentina e Atalanta è finita 3-3. È stata una partita molto movimentata: nel primo quarto d’ora l’Atalanta aveva segnato due gol sembrando in grado di dominare la partita. La Fiorentina aveva poi

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta 3-3 : 22.57 Pirotecnico 3-3 al Franchi nell'andata della semifinale di andata di C.Italia tra Fiorentina e Atalanta, un risultato comunque favorevole ai bergamaschi. Ritorno fra due mesi, sarà battaglia. Ilicic grande protagonista in avvio: confeziona due assist in 2' per i gol di Gomez (16') e Pasalic (18'). Viola frastornati, poi uno svarione di Palomino consente a Chiesa (33') di riaprire la gara. E al 36' ecco il pari di Benassi in girata. Nella ...

VIDEO De Roon - gol fenomenale in Fiorentina-Atalanta : missile dalla distanza in semifinale di Coppa Italia : Pazzesco gol di De Roon durante Fiorentina-Atalanta, semifinale della Coppa Italia 2019 di calcio. Il giocatore degli orobici ha tirato un missile spettacolare dalla distanza e il pallone si è infilato all’incrocio portando la Dea in vantaggio per 3-2 dopo un primo tempo pirotecnico in cui i bergamaschi si erano portati sul 2-0 prima di farsi rimontare dai padroni di casa. Di seguito il VIDEO del gol di De Roon in ...