Coppa Italia Eccellenza | Vittoria del Canelli SDS con il Finale Ligure

Coppa Italia : Atalanta davanti a tutti secondo i bookmakers : Una vera e propria sorpresa divenuta certezza e, adesso, a un passo dal diventare leggenda. Dopo il 3-3 ottenuto a Firenze, l’Atalanta è vicinissima alla finale di Coppa Italia. I bergamaschi non raggiungono questo obiettivo dal 1996, quando vennero battuti all’ultimo atto proprio dai viola guidati da Gabriel Omar Batistuta. L’unico successo atalantino risale al 1963 (i bergamaschi si imposero sul Torino in finale), ...

Video/ Vicenza Gozzano - 2-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia Serie C - : Video Vicenza Gozzano, risultato finale 2-0,: highlights e gol della partita, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.

Video/ Viterbese Teramo - 1-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia serie C - : Video Viterbese Teramo, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C.

Isola a picco. Va al tappeto anche con la Coppa Italia : Niente da fare per l'Isola dei Famosi: la settima puntata ha interessato poco più di 2.800.000 telespettatori per il 16,9% di share. Battuta dalla partita di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta che ha ...

Coppa Italia - l’Atalanta ne perde due per il ritorno con la Fiorentina : Hateboer e Toloi squalificati : Il club nerazzurro non potrà contare al ritorno su Hateboer e Toloi, squalificati dopo le ammonizioni subite nel match del Franchi L’Atalanta dovrà fare a meno di Hans Hateboer e Rafael Toloi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro la Fiorentina. I due giocatori, ammoniti ieri sera al Franchi e già diffidati, sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Multa di tremila euro alla Fiorentina per il ...

Ascolti tv - vince la Coppa Italia ma cresce L’isola dei famosi : Sfiora i 4,6 milioni (precisamente 4.595.000) di telespettatori con uno share del 18.3% la semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta su Rai1 e si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 27 febbraio. Ascolti tv prime time cresce su Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ con 2.832.000 (share 16.92%) e su Rai2 ‘La Porta Rossa‘ che nella terza puntata ottiene 2.678.000 (share 11.4%). Sempre in ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo : Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del Biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel ...

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesanti per Gasperini : Squalificati Coppa Italia – Nella giornata di ieri si è disputata la seconda partita valida per la semifinale di Coppa Italia, in campo Fiorentina e Atalanta che hanno dato vita ad una partita scoppiettante che si è conclusa sul punteggio di 3-3. Nel frattempo nelle ultime ore sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo, 3000 euro di multa alla Fiorentina per per lancio di fumogeni all’interno del campo, Squalificati per ...

Ascolti tv 27 febbraio 2019 - la Coppa Italia allo sprint sull'Isola. Cresce Tg2 Post - vola Striscia - Uomini e Donne da record : Ascolti Tv di mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stato visto da una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 la media de ...

Coppa Italia - l’Atalanta “schizza” nelle quote dopo il pari ricco di reti a Firenze : Coppa Italia, l’Atalanta è la grande favorita per l’approdo in finale secondo i quotisti dopo il pari di ieri con la Fiorentina Atalanta con un piede in finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini, assieme alla Fiorentina, ieri sera è stata protagonista di una spettacolare semifinale di andata: il 3-3 del Franchi, però, avvantaggia nettamente i nerazzurri in vista del match di ritorno, in calendario ad aprile a Bergamo. Sul ...

Coppa Italia - spettacolare gara tra Fiorentina-Atalanta : finisce 3-3 : Roma, 28 feb., askanews, - finisce 3-3 tra Fiorentina e Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Atalanta in vantaggio al 16 con Gomez. Al 18 il raddoppio di Pasalic. Poi la rimonta ...