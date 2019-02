Coppa del Re | il Valencia batte 1-0 il Betis e va in finale con il Barcellona

Valencia in finale Coppa del Re : Sarà Barcellona-Valencia la finale di Coppa del Re che si disputerà il prossimo 25 maggio. Dopo i catalani, che hanno eliminato ieri il Real Madrid, è toccato oggi ai Valenciani staccare il pass per l'...

Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : tre italiani in finale - eliminato Pier Paolo Petroni : Oggi sono andate in scena a Il Cairo, in Egitto, le qualificazioni maschili della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, primo step di avvicinamento alle Finali di fine giugno di Tokyo, primo evento di natura mondiale a mettere in palio un pass per le Olimpiadi 2020. Gli unici qualificati ai Giochi, al momento, sono i campioni d’Africa, gli egiziani Haydy Morsy (che ieri tra le donne ha staccato il pass per la finale per ...

Sarà Barcellona-Valencia la finale di Coppa del Re che

Valencia - Un sogno così potrebbe non tornare mai più. Per una partita e mezza,

Il Canelli SDS ha vinto la prima partita della fase nazionale di Coppa Italia

Favorita vittoria Coppa Italia – I bookmakers non hanno dubbi : Atalanta davanti a tutti dopo l’andata delle semifinali : Premiato il buon rendimento dell’Atalanta sia in campionato sia nella corsa al trofeo: secondo Planetwin365 è la squadra di Gasperini la più quotata per sollevare la Coppa Italia Una vera e propria sorpresa divenuta certezza e, adesso, a un passo dal diventare leggenda. dopo il 3-3 ottenuto a Firenze, l’Atalanta è vicinissima alla finale di Coppa Italia. I bergamaschi non raggiungono questo obiettivo dal 1996, quando vennero ...

Video/ Vicenza Gozzano - 2-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia Serie C - : Video Vicenza Gozzano, risultato finale 2-0,: highlights e gol della partita, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.

Video/ Viterbese Teramo - 1-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia serie C - : Video Viterbese Teramo, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C.

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fioretto all’ombra delle Piramidi. Il Cairo ospita gara maschile e femminile : La Coppa del Mondo 2019 di Scherma resta in Egitto e, dopo il Grand Prix di sciabola, sarà un fine settimana dedicato completamente al fioretto. Il Cairo ospiterà, infatti, sia la gara femminile (che sostituisce quella di Cancun, cancellata dal calendario) sia la gara maschile. L’Italia è reduce da una straordinaria prestazione al femminile in quel di Torino. Una meravigliosa tripletta con la vittoria di Alice Volpi in finale contro Elisa ...

Sci alpino – Coppa del mondo : problemi a Sochi e Kvitfjell - cancellate le prove di discesa femminile e maschile : problemi a Sochi e a Kvitfjell: cancellate le prove di discesa di Coppa del mondo femminile e maschile Niente da fare sia a Sochi che a Kvitfjell: in entrambi i casi sono state cancellate le prove di discesa in programma rispettivamente per la Coppa del mondo femminile e per quella maschile. Nel complesso sciistico di Rosa Khutor, dove si tennero le Olimpiadi del 2014, le condizioni variabili della neve hanno indotto gli organizzatori ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo : Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del Biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel ...

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesanti per Gasperini : Squalificati Coppa Italia – Nella giornata di ieri si è disputata la seconda partita valida per la semifinale di Coppa Italia, in campo Fiorentina e Atalanta che hanno dato vita ad una partita scoppiettante che si è conclusa sul punteggio di 3-3. Nel frattempo nelle ultime ore sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo, 3000 euro di multa alla Fiorentina per per lancio di fumogeni all’interno del campo, Squalificati per ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Johannes Boe perde i 43 punti dell’inseguimento di Soldier Hollow : Johannes Boe perde i 43 punti conquistati nell’inseguimento di Soldier Hollow valido per la Coppa del Mondo di Biathlon e distribuirà agli atleti giunti alle sue spalle i 7000 euro di premio incassati per il piazzamento. Il norvegese però non è stato formalmente squalificato e dunque la classifica della gara non cambierà. Il norvegese infatti si è accorto dopo l’arrivo di non aver utilizzato un colpo nel quarto poligono ed ha ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...