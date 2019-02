huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) "Noi abbiamo due questioni: non escluderci e non farci escludere. Un'Europa a trazione solo franco-tedesca non è un'Europa inclusiva, quindi è nell'interesse di Francia e Germania avere anche l'Italia e altri Paesi. Ma è interesse anche dell'Italia essere dentro. Che facciamo rimaniamo fuori, come seconda potenza manifatturiera d'Europa? quindi noi siamo qua per dire ora facciamo un bilaterale Italia-Francia, ma prossimamente organizzeremo anche una trilaterale Italia-Francia-Germania. E diamo un messaggio alla politica, una tabella di marcia, per dire che occorre un'europa integrata che sia una forza". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del bilaterale con il Medef, l'associazione degli"Il bilateralismo che devono capire i nostri amici europei, noi, e anche il nostro governo, è tra ...

massimomusante : RT @HuffPostItalia: 'Convergenza totale'. Industriali italiani e francesi spingono per la Tav. Boccia: 'Non facciamoci escludere dall'asse… - salcinz : RT @HuffPostItalia: 'Convergenza totale'. Industriali italiani e francesi spingono per la Tav. Boccia: 'Non facciamoci escludere dall'asse… - nuccio10750691 : RT @HuffPostItalia: 'Convergenza totale'. Industriali italiani e francesi spingono per la Tav. Boccia: 'Non facciamoci escludere dall'asse… -