CNR e Roma Tre insieme per la ricerca sulle rinnovabili marine

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Correnti, maree, gradiente salino: in altri termini, energie,che possono essere prodotte in mare. E’ questo il fil rouge che caratterizza il protocollo d’intesa siglato dall’Universita’Tre e il CNR in base al quale il Dipartimento di Ingegneria diTre ospitera’ l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilita’ in ambiente marino del CNR. Una partnership strategica quella diTre con il CNR: l’Ateneo capitolino infatti ha aperto quest’anno a Ostia, con larghissimo successo, il primo corso di laurea in Italia dedicato all’Ingegneria delle tecnologie per il mare.In questa prospettiva le attivita’ die di didattica del corso di laurea avranno un fortissimo impulso, allo stesso modo le attivita’ didel CNR troveranno un’immediata possibilita’ di ...

