Ciclismo | UAE Tour | Elia Viviani vince in volata quinta tappa Successo n° 70 in carriera

Ciclismo - test antidoping : l'Uci cerca Viviani a Varsavia - ma lui è all'UAE Tour : La campionessa del mondo 2017 dello scratch, invece, non è stata convocata per la trasferta polacca e sarà in gara su strada sabato in Belgio all'Het Nieuwsblad. dal nostro inviato Paolo Marabini

Ciclismo – UAE Tour 2019 - Dumoulin cambia obiettivo : “classifica compromessa - aiuterò Kelderman” : Il corridore della Sunweb ha ammesso che aiuterà il proprio compagno di squadra nelle tappe che restano da qui alla conclusione dell’UAE Tour 2019 Prima l’attacco portato a dieci chilometri dal traguardo, poi la decisione di mettersi al servizio di Wilco Kelderman. Tom Dumoulin ha scelto di aiutare il proprio compagno di squadra al termine della quarta tappa dell’UAE Tour 2019, considerando ormai compromesse le sue ...

Ciclismo - UAE Tour : Ewan domina la volata della 4ª tappa - Roglic al comando della classifica generale : UAE Tour, Caleb Ewan vittorioso nella quarta tappa della corsa: Roglic riesce a stargli dietro ed a mantenere la vetta della classifica generale Ciclismo, si è da poco conclusa la quarta tappa dell’UAE Tour. Caleb Ewan ha vinto grazie ad uno strappo finale davvero superlativo, staccando di due secondi l’azzurro Moschetti e Roglic, colui il quale è in vetta alla classifica generale. Valverde è riuscito a stare col treno di testa ...

Ciclismo - Stefano Garzelli il sostituto di Silvio Martinello in Rai? Commenterà l’UAE Tour con De Luca : Stefano Garzelli sarà il sostituito di Silvio Martinelli come commentatore tecnico delle gare di Ciclismo in Rai? Lo Scoiattolo oggi affiancherà Andrea De Luca durante la telecronaca della terza tappa dell’UAE Tour che prevede un interessante arrivo in salita (in gara c’è anche Vincenzo Nibali). Il varesino, che da anni ascoltiamo con piacere negli studi del network pubblico, sarà così atteso da questo compito e potrebbe magari ...

Ciclismo - UAE Tour – Il Team Jumbo-Visma domina la cronosquadre : Roglic primo leader della corsa : La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma: primoz Roglic leader della corsa. Buona prova di Dumoulin e Nibali fra i big delle altre squadre La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma! La formazione neerlandese si aggiudica la cronometro sul tracciato pianeggiante di Hudayriat Island concludendo la gara con il tempo di 16’49”: 7 secondi in meno del Team Sunweb, 9 della Bahrain-Merida. primoz Roglic è ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : il percorso della prima tappa : Ciclismo, UAE Tour 2019 all’esordio con una prima tappa che sarà una cronometro molto tecnica Ciclismo, UAE Tour 2019 al via quest’oggi. Si parte con una cronometro nel Tour che esordirà quest’anno con la sua prima edizione, ricca di campioni ai nastri di partenza del calibro di Nibali, Gaviria, Valverde, Dumoulin e Cavendish. Si correrà a Hudraiyat Island, una tappa pianeggiante ma molto tecnica. Di seguito il percorso ...

Ciclismo – UAE Tour - le parole di Elia Viviani e degli altri protagonisti della corsa in conferenza stampa : Le parole dei protagonisti dell’UAE Tour 2019 nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della corsa a tappe L’UAE Tour ‘scalda i motori’ con la sua conferenza stampa prima del via della competizione. Davanti ai giornalisti si sono presentati i protagonisti della corsa a tappe al via domenica 24 febbraio, che coinvolge nomi di tutto rispetto del panorama ciclistico. Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

Ciclismo - Chris Froome si ferma e niente UAE Tour : ‘Mi devo riprendere’ : All'UAE Tour, la corsa degli Emirati che scatta domenica 24 febbraio, mancherà una delle stelle più attese. Chris Froome non sarà infatti al via, come era invece stato annunciato in precedenza sia dalla Sky che dall’organizzazione della corsa. Il campione britannico ha debuttato la scorsa settimana al Tour Colombia, un’esperienza che si è rivelata molto più impegnativa e difficoltosa del previsto, conclusa nelle retrovie dopo essere rimasto ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto stagionale! Lo Squalo all’UAE Tour per scaldare la gamba : Domenica 24 febbraio, la data del grande ritorno in gara di Vincenzo Nibali che si cimenterà con l’UAE Tour. Lo Squalo è pronto per tornare in scena dopo un lungo inverno in cui si è allenato duramente in vista di una stagione molto intensa e importante per la sua carriera, il mirino è puntato sul Giro d’Italia e sul Tour de France ma ovviamente prima bisognerà scaldare la gamba per trovare il giusto colpo di pedale e farsi trovare ...

Ciclismo – La prima volta di Gaviria con la UAE-Emirates - il colombiano commenta l’addio alla Quick-Step : “mi sono preso un rischio” : Fernando Gaviria esordisce con la UAE-Emirates, le sensazioni del ciclista colombiano dopo la prima gara con il nuovo team Fernando Gaviria ha esordito con il suo nuovo team alla Vuelta San Juan 2019. Dopo aver conquistato la prima tappa della corsa, il ciclista colombiano ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto all’addio alla Quick-Step, per abbracciare il ...