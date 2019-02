Chiara Ferragni | lo scatto hot E Fedez cancella la foto

Chiara Ferragni - seno coperto con le mani sui social : Fedez elimina foto il giorno dopo : Succede subito dopo la serata di premiazione degli Oscar, quando poco prima di coricarsi, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di pubblicare uno scatto a dir poco osè dove la bellissima fashion blogger è priva di abiti e con il seno coperto esclusivamente dalle proprie mani. L'immagine è stata pubblicata dal cantante dopo una serata dove probabilmente qualche bicchierino di troppo è riuscito ad annullare parte dei freni inibitori. Uno scatto ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Volevo essere magra come Chiara Ferragni" : Valentina Dallari ha rivelato ai microfoni delle Iene di essere finita nel vortice dell' anoressia , per seguire un modello di bellezza e successo molto amato sui social-media. Stiamo parlando di ...

Fedez e Ferragni si fanno lo stesso tatuaggio. Ed è una diChiarazione d'amore al piccolo Leo : Al di là delle polemiche, la scelta di realizzare un tatuaggio gemello si presenta come l'inizio anticipato dei festeggiamenti per l'imminente primo compleanno di Leone, venuto al mondo il 19 marzo ...

Valentina Dallari sta guarendo dall'anoressia : "Prendevo esempio da Chiara Ferragni" : Si racconta a Le Iene per la sua prima volta dopo il ricovero Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne finita in clinica, qualche mese fa, per riuscire a combattere il brutto male dell'anoressia. Ritroviamo una Valentina sempre molto magra ma più in carne, dall'aspetto sicuramente meno emaciato, meno fragile. Seduta a gambe incrociate sul letto, è come un fiume in piena. Si racconta senza restrizioni, al programma di Italia 1, per ...

Chiara Ferragni : il nuovo tatuaggio dedicato al figlio Leone criticato sui social : Chiara Ferragni un paio di giorni fa ha mostrato su Instagram con orgoglio il suo 27esimo tatuaggio. Ancora una volta, però, la fashion blogger è finita al centro delle polemiche. Per il nuovo tattoo, l'influencer cremonese ha voluto incidere sulla sua mano il volto del figlio Leone con tanto di ali come fosse un angioletto, accompagnato dalla scritta "Baby Girl". ...Continua a leggere

Chiara Ferragni - sandali da 700 euro la notte degli Oscar : tutti li vogliono : Chiara Ferragni alla notte degli Oscar a Los Angeles si è presentata con dei sandali da 700 euro, sfoggiati al Vanity Fair party. Tra un selfie e l'altro con i personaggi famosi, come quello con Marilyn Manson, si è dimostrata un'ottima imprenditrice, anche quando ci si dovrebbe solo divertire. Chiara Ferragni, quasi un sold out per i suoi sandali Il successo della giovane cremonese è stato oggetto di studio anche per la Business School ...

Meghan Markle e Chiara Ferragni accomunate da un tatuaggio : C'è qualcosa che accomuna sia Markle Markle , duchessa di moda e di stile, che Chiara Ferragni , l'influencer più amata e odiata dal web. Non solo entrambe hanno una vita da favola, ma sono anche ...

Chiara Ferragni sandali da Oscar - produzione limitata da 690 euro : già sold-out : Chiara Ferragni e la sua ultima trovata stellare. I sandali Oscar della sua collezione, la Chiara Ferragni Collection, appunto. Quelli che l?influencer cremonese ha sfoggiato per la notte degli...

Chiara Ferragni - il nuovo tatuaggio fa impazzire i fan : Per il suo 27esimo tatuaggio Chiara Ferragni ha scelto di rendere omaggio al piccolo Leone , anche se in modo decisamente curioso. Il figlio dei Ferragnez è stato ritratto in veste di angelo, con ...

Chiara Ferragni e Fedez - fuga dagli Oscar per mangiare in un fast-food : Fedez e Chiara Ferragni sono stati l'unico pezzo di Italia presente alla Notte degli Oscar. I due hanno tuttavia disertato la cerimonia prima della sua fine, per andare a mangiare in un...

Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? Stesso numero di like per post : Una carriera in ascesa quella di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una influencer di rilievo e non è un mistero che è le case di moda più ...

Chiara Ferragni all'After party degli Oscar scatta un selfie con Marilyn Manson : Chiara Ferragni non poteva di certo mancare alla notte più importante del cinema mondiale. Di conseguenza, accanto a lei, non poteva non esserci il suo inseparabile Fedez . La star del web, infatti, ...