Che cos’è la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale che il Parlamento non riesce ad

CYPRUS CUP : Che cos’è e come seguire l’Italia : Un tocco sotto misura di Valentina Bergamaschi su assist di tacco di Cristiana Girelli, una girata col destro di Barbara Bonansea su una palla bassa arretrata in area, un pallonetto di Ilaria Mauro su filtrante di prima della stessa Bonansea, una doppietta di Valentina Giacinti con due tap-in da pochi metri. Queste sono le 5 reti con cui l’Italia del calcio femminile ha strapazzato il Messico ieri pomeriggio, nell’incontro ...

Che cos’è il «guilt-free comfort food» : DISINTOSSICATI PRIMA DI ANDARE AL SUPERMERCATO FAI LA LISTA DI CIO’ CHE TI SERVE FAI LA SPESA A STOMACO PIENO LEGGI LE ETICHETTE ORGANIZZA I MENU’ TROVA IL TEMPO PER CUCINARE STOP AI PASTI MORDI E FUGGI SPERIMENTA NUOVI SAPORI CIRCONDATATI DI PERSONE CHE MANGIANO IN MODO SANO CONOSCI LE CONSEGUENZEDopo l’abbuffata da «light», «senza grassi», «dietetico», «organico» e altre simili etichette, spesso pensate più per attrarci che per scaricare ...

Test Iset : cos’è - efficacia e caratteristiChe : Quando si parla di Test Iset si parla di tumori e della loro possibile identificazione anche in fase precoce. E’ necessario parlarne con molta prudenza perché è un terreno in cui sono ancora in corso delle ricerche, non ci sono certezze o giudizi finali ed esistono diverse posizioni della comunità scientifica in tal merito. (altro…) The post Test Iset: cos’è, efficacia e caratteristiche appeared first on Idee Green.

Cos’è il referendum propositivo - e perché attira tante critiChe : Danilo Toninelli, Riccardo Fraccaro (foto: Lapresse) La Camera ha approvato la legge sull’introduzione del referendum propositivo con 242 voti a favore, 141 contro e 17 astenuti. Il referendum dà agli elettori la possibilità di approvare in autonomia una legge dello stato, competenza finora riservata al parlamento. I no sono arrivati soprattutto dalle file del Pd e da Forza Italia. Il testo passa ora al Senato. “Questa riforma ...

Che Dio ci aiuti : l’attrice di Ginevra svela cos’è successo sul set : Che Dio ci aiuti 5, Simonetta Columbu (Ginevra) rompe il silenzio: “Non era facile…” Il pubblico di Rai1 la conosce come Ginevra di Che Dio ci aiuti, ma il suo vero nome è Simonetta Columbu: trattasi dell’attrice che nella seguitissima serie tv con protagoniste Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi interpreta la novizia, di nome appunto Ginevra. Sulle pagine del settimanale DiPiùTv Simonetta Columbu ha ...

Tosse da reflusso - Che cos’è e come riconoscerla : è una delle più difficili da curare : La Tosse da reflusso è uno dei vari sintomi riconducibili al reflusso gastroesofageo, patologia molto diffusa. La Tosse, in questo caso, si presenta molto fastidiosa, ma è difficile da riconoscere, soprattutto se è l’unico sintomo della malattia. Inoltre, se curata con i medicinali in genere utilizzati per la Tosse, la patologia e in particolare il sintomo in questione, potrebbe peggiorare. Se si sospetta di avare Tosse da reflusso è ...

Sanremo 2019 : se quello su Mahmood non è razzismo - Che cos’è? : Ebbene sì, e anche qui “ha stato il PD!1!1!”. Nelle vesti, questa volta, di quel comunista dal ghigno mefistofelico che risponde al nome di Claudio Baglioni. “C’è lui dietro il complotto”, “ha fatto vincere un extracomunitario, per di più musulmano (sic)!”, “che schifo questo Sanremo, povera Italia. Salvini spazali (sic) via”. Confesso: sono crollato prima della proclamazione del Festival. La mattina mi sveglio e che succede? Leggo che ...

Che cos’è lo SPID e come ottenerlo : È il sistema di identità digitale necessario tra le altre cose per richiedere il “reddito di cittadinanza” online: una guida ai diversi servizi che lo offrono

Che cos’è la sesta estinzione di massa (e perché dovrebbe preoccuparci) : Due zigopter, anche conosciuti come damigelle, sulle rive del Po. (foto: Alberto Ghizzi Panizza / Barcrof / Barcroft Media via Getty Images) di Edoardo Vitale Sul finire del 2018 Adelphi ha pubblicato in Italia Il libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson, che descrive alcune creature alquanto bizzarre ma realmente esistenti, come il diavolo spinoso, la farfalla di mare o l’orso d’acqua. “Un bestiario del ventunesimo ...

Nasce la Extreme E : Che cos’è l’eco-rally? Cinque tappe e tanta avventura a bordo dei Suv elettrici : Cinque tappe negli angoli più estremi del Pianeta, sfidando intemperie e dimostrando che le gare elettriche sono il futuro. E’ un po’ questo lo spirito, tra l’eroico e il tecnologico, con cui è nata la Extreme E, categoria riservata ai Suv elettrici. Cinque stage nelle quali gli equipaggi si cimenteranno in Himalaya, nel Circolo Polare Artico, nella Foresta Amazzonica, nel deserto del Sahara e su un’isola non meglio ...

Cisti ovarica : cos’è la malattia Che ha colpito Kate Beckinsale : In questi giorni Kate Beckinsale è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa della rottura di una Cisti ovarica. La star di Hollywood ha condiviso su Instagram una foto scattata dal letto d’ospedale con un’espressione di dolore dipinta sul viso. “È venuto fuori che le Cisti ovariche perforate fanno veramente male – ha scritto commentando lo scatto – e che la morfina mi fa venire da piangere. Sono grata a ...

Cos’è il ddl Pillon (e perché fa discutere) : (foto: Miguel MEDINA / AFP via Getty Images) Il disegno di legge Pillon torna a far discutere dopo l’approfondimento sul tema andato in onda su Rai3, nell’ambito della trasmissione condotta da Riccardo Iacona, Presa diretta il 28 gennaio, nella puntata dal titolo Dio Patria Famiglia. Il disegno di legge Pillon sulle “norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” è al centro di ...