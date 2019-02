C'è un mercato clandestino di cavallucci marini da Taranto alla Cina : Il commissario di Governo per la bonifica di Taranto, Vera Corbelli, gli ha protetti con una serie di accorgimenti nell'ambito del progetto di risanamento del Mar Piccolo dopo decenni di inquinamento. Trafficanti illegali, invece, che, si servono di pescatori locali, li catturano e alimentano il primo anello della catena che li porta sino in Cina dove sono rivenduti a prezzi alti come oggetto ornamentale. Sono i cavallucci marini (gli ...