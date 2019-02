Carige | Innocenzi | Commissario | | Questa procedura non ha precedenti in Europa

Carige - Innocenzi : nessun rischio default : 16.12 Per Carige, commissariata dalla Bce, non c'è un rischio di default. "La banca è ben patrimonializzata e ha una governance chiara, quindi i nostri clienti possono contare sulla loro Carige", assicura lo stesso commissario di Carige ed ax ad, Fabio Innocenzi, in un'intervista alla tv Class Cnbc. "Abbiamo avuto un importante prestito subordinato sottoscritto dal Fidt spiega - che ci ha portato in linea con i requisiti e gli obblighi ...