Carige | il piano per attirare un partner Aumento da 630 milioni | 1 250 esuberi

Carige - piano di rilancio da 630 milioni Via mille posti di lavoro e 100 sportelli : Genova - Carige alza l'importo della ricapitalizzazione necessaria dai 400 milioni bocciati dall'assemblea di dicembre a 630 milioni: il solo stop due mesi fa dai soci, i Malacalza, ha un costo ...

Carige - il piano dei commissari : aumento di capitale da 630 milioni e 1.050 esuberi : Un aumento di capitale da 630 milioni di euro, la cessione di 2,1 miliardi di crediti dubbi e un’aggregazione per cui sono attese offerte in primavera. Sono i pilastri del piano strategico 2019-2023 di Banca Carige, presentato dai tre commissari straordinari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener. L’istituto prevede 1.050 esuberi, con i dipendenti che passeranno da circa 4mila a 3mila e con il taglio di oltre 100 filiali ...

Il piano industriale per salvare Carige : : La banca ha chiuso il 2018 con una perdita netta di 272,8 milioni di euro. Previsto un aumento di capitale di 630 milioni e il pareggio di bilancio entro il 2020

Carige prepara il piano e cerca un compratore genova : Mentre imperversa la polemica politica sul decreto salva-Carige licenziato dal governo lunedì sera, con il governo diviso sull’eventuale nazionalizzazione, i commissari della banca genovese scommettono sul contrario. Spiegano che lo strumento messo a punto a Roma è sì fondamentale per dare sicurezza alla banca (e tranquillizzare i correntisti, ossi...

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze

