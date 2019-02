Cardinale Pell e pedofilia | l' avvocato minimizza | ' Il bambino non partecipava attivamente'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Continuano a far discutere le vicende legate allache gravitano attorno ad uomini appartenenti al mondo religioso. Nelle ultime settimane ad essere salito agli onori delle cronache è stato ilGeorge. Le accuse che pendevano nei suoi confronti riguarderebbero presunti abusi che, a livello temporale, sarebbero collocabili nell'anno 1996. A subirli due tredicenni. Ilè stato condannato in primo grafo ed ora si trova in carcere. A fare rumore nelle ultime ore, è stata la difesa messa in campo dall'del, Robert Richter, che ha provato are l'accaduto utilizzando delle espressioni che fanno quantomeno discutere.Ilè in carcere Georgeaustraliano, è finito in carcere per reati legati alla, dopo essere riuscito a scongiurare la detenzione grazie all'ottenimento della libertà su cauzione l'anno ...

