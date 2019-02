Cantù | stupro di gruppo su quattro ragazzine | arrestati tre maggiorenni e due minorenni

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Brutta vicenda quella che arriva dalla Lombardia, precisamente da, dove questa mattina i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della stazione di Como, hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di altrettanti soggetti, di cui due, accusati di aver abusato di. Agli stessi vengono anche contestati la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al pomeriggio del 14 luglio scorso e sarebbero avvenuti nell'abitazione di uno degli, così come riportato dalla stampa locale, in particolare dal quotidiano La Provincia.L'episodio di violenza Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i giovani, tre cittadini albanesi e due marocchini, con età comprese tra 17 e 19 anni, in quell'occasione hanno invitato a casa di uno di loro, in provincia di, le ...

antomos5589 : RT @sabrimaggioni: #Cantù violenza sessuale di gruppo su una 17enne Branco accusato di •sequestro di persona •lesioni personali •produzione… - Doc5619 : RT @sabrimaggioni: #Cantù violenza sessuale di gruppo su una 17enne Branco accusato di •sequestro di persona •lesioni personali •produzione… - Stefaniacasp : RT @sabrimaggioni: #Cantù violenza sessuale di gruppo su una 17enne Branco accusato di •sequestro di persona •lesioni personali •produzione… -