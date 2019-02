Cannibali al Teatro Argot Studio dall’ 8 al 10 marzo

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Moriamo ogni giorno, ogni giorno ci viene tolta una parte della vita e anche quando ancora cresciamo, la vita decresce. (LuciusAnnaeus Seneca)Krono, la compagnia di Albenga,arriva al8 al 10con, primo lavoro del Trittico della Resa costituito da(2015), Educazione sentimentale (2016) e Cicatrici che ha visto la prima assoluta alla Biennale di Venezia 2018.Tre spettacoli che s’interrogano sul Potere e sulle sue declinazioni perchéè proprio l’esercizio stesso del potere a spingere l’uomo verso l’abbaglio. Inlo scontro è puramente generazionale,vengono portate in scena due differenti abitudini di praticare e percepire il potere: quella tangibile dell’uomo adulto e quella potenziale del giovane. Per il primo l’esercizio è tutto nella volontà di accrescere il proprio dominio o perlomeno di mantenere uno status quo, per ...

