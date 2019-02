Canada | scoperta sotto Parlamento una stanza segreta | archeologi non sanno a cosa servisse

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nel terreno del palazzo delcanadese, ad Halifax, è stata rivenuta una. Glistanno indagando, ma al momento non riescono a darsi una spiegazione dell'uso che in passato si facesse di quello spazio nascosto.Il mistero dellaSembra l'inizio di un romanzo di Dan Brown, ma è successo davvero. L'incredibile ritrovamento è avvenuto nella Province House di Halifax, in Nuova Scozia, uno dei palazzi delcanadese, a didi pochi metri da dove la politica prende le proprie decisioni. Qui è statauna, risalente probabilmente al XVIII o al XIX secolo.In nessuna mappa o progetto dell'edificio è riportata questa, il che rende tutto ancor più misterioso. "Laè stata una totale sorpresa per tutti noi", ha affermato il principale archeologo dello scavo, April MacIntyre....

lagenziaviaggi : È in distribuzione nelle agenzie di viaggi il catalogo-gioiello di @ViaggiHotelplan “Canada & Alaska 2019”: oltre 1… - AmareMontagna : Un viaggio all'avventura alla scoperta del Canada - Alfonso0070 : RT @eHabitatit: Un viaggio all'avventura alla scoperta del Canada -