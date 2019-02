Cambiamenti climatici e gas serra | un nuovo metodo permette di riconvertire l’anidride

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il problema delle emissioni inquinanti è una cosa ben nota, difatti la correlazione ainon è più una mera ipotesi. Ma una nuova ricerca apre uno scenario particolarmente incoraggiante: il gruppo di ricerca guidato dalla RMIT University di Melbourne, in Australia, che ha sviluppato questa tecnica, è riuscita infatti a convertire efficacemente delle particelle di gas CO2 in particelle solide di carbonio. Lo studio pubblicato nella rivista Nature Communications offre un percorso alternativo per rimuovere in modo sicuro e permanente il gasdalla nostra atmosfera. Ma i vantaggi non si fermerebbero qui, infatti, durante questo processo, darebbe anche carica positiva al carbonio utilizzabile come super condensatore, basti pensare gli utilizzi nei veicoli elettrici del futuro e in campo industriale.Come funziona la conversione del carbonio? L’autrice ...

