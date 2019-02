Calendario prove TFA sostegno 2019 : test - prova scritta e orale. Date : Calendario prove TFA sostegno 2019: test, prova scritta e orale. Date Giovedì scorso – 21 febbraio 2019 – il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto con cui si mettono in palio 14.224 posti per specializzarsi nell’insegnamento di sostegno. La data da cui si potrà iniziare a inoltrare le domande dovrebbe essere l’1 marzo. TFA sostegno 2019: quando si svolgeranno le selezioni Secondo quanto è dato sapere al momento, ...

Prove Invalsi 2018/19 - Calendario e date : via dal 4 marzo : Le Prove Invalsi 2018/19 cominceranno il 4 marzo. L’Istituto ha pubblicato tutte le sate previste per l’anno scolastico in corso, prevedendo l’ultima per il 18 maggio. Di seguito riportiamo il calendario, suddiviso per ordine di scuola e per classi campione e non campione. date e calendario Prove Invalsi 2018/19 Le date delle Prove Invalsi 2018/19, previste dal calendario pubblicato dall’Istituto sono le seguenti: II ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...

