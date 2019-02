Cagliari Inter formazioni probabili | le scelte di Maran e Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Cagliari-Inter apre la 26esima giornata : il match in diretta su Sky : E’ già tempo a partire da domani di dare il via a una nuova giornata di campionato, la 26esima, dalla quale potrebbero emergere ulteriormente i valori delle squadre in vista degli obiettivi da raggiungere. La prima gara è in programma in serata alla Sardegna Arena dove il Cagliari ospiterà l’Inter in una sfida che nessuna […] L'articolo Cagliari-Inter apre la 26esima giornata: il match in diretta su Sky è stato realizzato da ...

Cagliari-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Cagliari-Inter? Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A, su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i precedenti fra ...

Probabili formazioni/ Cagliari Inter : diretta tv - Joao Mario sarà titolare? - Serie A - : Probabili formazioni Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Cagliari-Inter in… pillole : i precedenti e la sfida Maran-Spalletti : Sta per prendere il via la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, nel primo match in campo Cagliari ed Inter per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Si tratta della 78esima in campionato tra le due formazioni e la settima sfida tra i rispettivi tecnici, Rolando Maran e Luciano Spalletti, l’attuale allenatore del club sardo non è mai ...

Cagliari-Inter le probabili formazioni della 26° giornata : Il Cagliari sfida l’Inter nell’anticipo del venerdì del 26° turno di Serie A. Il torto subito a Firenze non deve pregiudicare il proseguimento stagionale. Il calendario diventa sempre più rovente e stiamo attraversando la fase delicata del campionato in cui ogni piccolo dettaglio può aprire strade differenti.Il punto sul Campionato alla 26° giornataIl Cagliari di Rolando Maran ospita l’ Inter di Luciano Spalletti ...

Serie A Cagliari - Maran : «Inter? Voglio credere che non ci saranno condizionamenti» : SEGUI LIVE Cagliari-INTER Tutto sul Cagliari Classifica Serie A La cronaca getReactions, '53958309', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Cagliari/2019/02/28-53958309/Serie_a_...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Calciomercato : Cagliari-Inter - Barella ancora nel mirino dei nerazzurri : Cagliari-Inter sarà l'anticipo della 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domani alle 20:30 alla Sardegna Arena. I nerazzurri non saranno solo a caccia dei tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina, ma avranno modo di valutare da vicino Barella, al centro del mercato interista già da tempo. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si è espresso a riguardo dichiarando che l'operazione richiederebbe una cifra che si aggira ...

Barella e Nainggolan i gemelli diversi di Cagliari-Inter : Cagliari-Inter è anche la sfida di Nainggolan vs Barella, la sfida dei due gemelli diversi.Nainggolan deve tutto a Cagliari. Perché in Sardegna il ragazzino nato calciatore nelle piazze di Anversa è diventato grande. Pescato a Piacenza nel gennaio 2010 dall’allora d.s. rossoblù Francesco Marroccu, il Ninja è rimasto sino al 2014.Poi ha preso il volo. Ma il centrocampista belga non ha mai dimenticato Cagliari (merito anche della moglie ...

Cagliari-Inter - l'agente di Barella e Nainggolan : 'Possono giocare insieme' : Cagliari-Inter è una partita speciale per Alessandro Beltrami. l'agente di Nicolò Barella e Radja Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'anticipo di venerdì sera: 'I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Ovviamente sarò a Cagliari. E resto per tutto il weekend con la famiglia di Radja, mentre lui tornerà a ...

Biglietti Cagliari-Inter - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : La ventiseiesima giornata di Serie A, si aprirà con il nuovo mese, venerdì 1 marzo alle ore 20. 30 con la partita tra Cagliari e Inter: i sardi sono quattordicesimi a 24 punti, con tre punti nelle ultime cinque partite, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 47 ma vengono dal contestatissimo 3-3 maturato in casa della Fiorentina. I rossoblu in casa stanno costruendo la salvezza, infatti hanno raccolto 18 punti in dodici partite, ma ne hanno ...

Inter - Icardi salta anche il Cagliari : ancora fisioterapia - ad Appiano c'è Marotta : ancora fisioterapia per Mauro Icardi . anche oggi, come riporta Sky Sport, l'attaccante dell'Inter non si è allenato e ha lasciato la Pinetina mentre i compagni di squadra stavano finendo la seduta. Non sarà convocato neanche per la sfida col Cagliari di venerdì sera. ...

Cagliari-Inter probabili formazioni : riecco Joao Pedro - fuori Icardi : CAGLIARI INTER probabili formazioni- Il Cagliari si prepara ad ospitare l’Inter nell’anticipo della 26^ in programma venerdì alla Sardegna Arena. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2. In difesa dubbio Srna-Faragò, con il croato decisamente favorito. Al centro confermati Ceppitelli e Pisacane, con Pellegrini a sinistra. Centrocampo composto da Barella, Padoin e Cigarini, […] L'articolo Cagliari-Inter probabili ...