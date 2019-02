BPER Banca | approvato il nuovo Piano Industriale 2019-2021

Osservatorio Branded Entertainment annuncia le prime new entry del 2019 : BPER Banca e ZooCom : ... ad esempio, di temi Bancari in modalità non convenzionale sui social, oppure di spiegare ai bambini delle scuole primarie l'economia e la finanza. Sempre "il contenuto" è il mezzo che ha reso ...

Come cambieranno BPER e Unipol dopo il tiki taka bancario fra Vandelli e Cimbri : Bper acquisisce Unipol Banca, sale al 100% del Banco di Sardegna e nel contempo si libera di un miliardo di euro di Npl lordi. È un'operazione a largo raggio quella annunciata ieri dalla banca ...

Unipol Banca-BPER - Cimbri : "Parte della strategia di rifocalizzazione su assicurazioni" : La cessione di Unipol Banca a BPER non è stata un'operazione finalizzata solo a "dismettere" il ramo bancario , ma rappresenta ma "migliore soluzione possibile" per il gruppo, che "già da tempo non ...

BPER vola in Borsa - +10% - con operazioni Unipol Banca e Bds : Milano, 8 feb., askanews, - Le operazioni straordinarie annunciate questa mattina da Bper mettono le ali al titolo a Piazza Affari, che balza del 10% a 3,323 euro. L'istituto modenese ha acquisito ...

Unipol vende Unipol Banca a BPER per 220 milioni. All’istituto emiliano anche il 100% del Banco di Sardegna : Il gruppo Unipol ha ceduto a Bper, di cui possiede il 15%, il 100% di Unipol Banca per 220 milioni di euro. Secondo l’ad Carlo Cimbri l’operazione “cambia radicalmente la posizione di rischio di Unipol” perché fino a quando la Banca era nel perimetro del gruppo Unipol sarebbe stata “costretta a metterci i soldi” nel caso in cui, anche a seguito delle richieste del regolatore, ci fosse stata l’esigenza di ...

Unipol vende la banca a BPER per 200 milioni : Contestualmente il gruppo assicurativo ha rilevato dall'istituto due portafogli di sofferenze del valore lordo di 1,3 miliardi di euro

BPER vola in Borsa - +10% - con operazioni Unipol Banca e Bds : Milano, 8 feb., askanews, - Le operazioni straordinarie annunciate questa mattina da Bper mettono le ali al titolo a Piazza Affari, che balza del 10% a 3,323 euro. L'istituto modenese ha acquisito ...

BPER - Vandelli : Unipol Banca ottima occasione di crescita : Unipol Banca è una realtà che è passata attraverso una importante ristrutturazione e che oggi si presenta con i "conti in ordine" ed una "buona assett quality" rappresentando "un'ottima opportunità di ...

Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 95% - - seduta effervescente per BPER : Andamento rialzista per il comparto bancario a Piazza Affari , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.702, in crescita ...

Unipol cede Banca a BPER per 220 milioni : ANSA, - MILANO, 8 FEB - Il gruppo Unipol ha ceduto a Bper l'intera partecipazione in Unipol Banca per un corrispettivo di 220 milioni di euro da pagarsi interamente in denaro. Contestualmente, si ...

BPER in pole nel FTSE MIB dopo acquisto Unipol Banca e Banco Sardegna : Effervescente BPER , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,57%. A dare linfa alle azioni dell'istituto modenese sono importanti operazioni strategiche annunciate dalla Banca prima ...

Unipol - ceduta la banca a BPER per 220 milioni : MILANO - Unipol ha ceduto a Bper la sua intera partecipazione in Unipol banca per 220 milioni di euro. La cifra, si spiega in una nota, sarà pagata interamente in denaro. Contestualmente, si legge, ...

Gruppo Unipol cede a BPER Unipol Banca per 220 milioni : Roma, 8 feb., askanews, - Il Gruppo Unipol ha annunciato la cessione a Bper Banca dell'intera partecipazione detenuta in Unipol Banca, per un ammontare di 220 milioni di euro. L'operazione, ampiamente ...

BPER compra Unipol Banca. Operazione da 250 milioni : Unipol Banca è stata acquisita da Bper per una cifra compresa tra i 200 e i 250 milioni di euro in contanti, leggermente meno rispetto alle indiscrezioni di qualche giorno fa che davano la forchetta ...