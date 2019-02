Bollo auto 2018 | esenzione pagamento è illegale col fermo amministrativo

termometropolitico

(Di giovedì 28 febbraio 2019)colrichiesto? Mentre ormai sta volgendo al termine l’anno didel, una domanda che spesso si pongono glimobilisti riguarda ildell’imposta in casi particolari. Come ad esempio nella eventualità in cui il veicolo sia in stato di. Quest’ultimo, come spiega ACI, è un atto tramite il quale gli enti competenti, come può essere la Regione, per mezzo dei concessionari della riscossione, bloccano un bene mobile del debitore che è iscritto nei pubblici registri.Lo scopo è quello di riscuotere i crediti dovuti dal debitore ma non ancora pagati, come ad esempio il. Ma su un veicolo che si trova in stato dil’imposta è dovuta? Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con ...

teamdigitaleIT : Cresce in doppia cifra la piattaforma per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione. Nel 2019 si molti… - zazoomblog : Bollo auto 2018 per Km0: pagamento ed esenzione come funziona - #Bollo #pagamento #esenzione #funziona - SylvieTropez : Bollo auto 2019: come calcolarlo, condono e altre novità | Verti -