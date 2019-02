Bellinazzo | ' A breve la Juventus sfonderà i 500 milioni di fatturato | debito sostenibile'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Pochi giorni fa il presidente del Napoli De Laurentiis aveva parlato della situazione finanziaria dellasenza risparmiare una frecciata al club di Andrea Agnelli. Il numero uno partenopeo in particolare aveva messo in evidenza che i bianconeri per arrivare alle vittorie avevano accumulato undi 200di euro.Marco, giornalista de "Il Sole 24 ore", ai microfoni di Radio Amore Campania ha commentato proprio le esternazioni del presidente del Napoli in merito ai conti della Juve sottolineando che il club di Andrea Agnelli ha unsuperiore ai 300ma esso è assolutamentein ambito del fair play finanziario. Infatti, la società piemontese sta per sfondare il muro dei 500die dunque l'Uefa permette alle squadre di potersi indebitare in un rapporto di uno ad uno.nel corso del suo intervento ha spiegato ...

