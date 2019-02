Basket | Eurolega 2019 | Khimki-Milano 88-90 Simone Pianigiani | “Continuando a lavorare in

oasport

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ha parlato a pianeta.comal termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpiaa Mosca contro il, nella 24ma giornata dell’di. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match.Cosìa fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ricerca di noi stessi, stiamo ancora recuperando Nedovic e inserendo Nunnally e mostrato assetti anomali come lo smallball del quarto periodo, ma abbiamo costruito buoni tiri da fuori e tiri ad alta percentuale da sotto per tutta la gara. Nel primo tempo la difesa non è stata all’altezza dell’impegno anche se onestamente su alcuni canestri di Shved non so cosa avremmo potuto fare di più. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio, abbiamo ...

