ilmessaggero

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Kareem, 71 anni, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella Nba, ha deciso cherà all'quattro dei seiconquistati come campione ...

OkayRogerPasso : RT @repubblica: Basket, il cuore d'oro di Abdul-Jabbar: ''All'asta quattro anelli Nba per aiutare i bambini a studiare'' - repubblica : Basket, il cuore d'oro di Abdul-Jabbar: ''All'asta quattro anelli Nba per aiutare i bambini a studiare'' - IlmsgitSport : Basket, Abdul-Jabbar mette all’asta gli anelli Nba per beneficenza -