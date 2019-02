Banda di pedofili di Bradford condannata a 116 anni di carcere per stupri e manipolazioni

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) In Inghilterra, a, nelle ultime sette settimane era in atto un lungo e delicato processo a carico di unadi nove, i quali sono stati accusati di aver stuprato e manipolato due ragazzine di soli 14. Le persone in questione sono state condannate a 116dicomplessivi e hanno un'età compresa tra i 28 e i 55. Secondo la ricostruzione dei fatti, le due minorenni sarebbero state adescate e condotte in un vortice di eventi che le ha tenute "prigioniere" di quegli abusi per due. Le vittime hanno, naturalmente, rilasciato delle dichiarazioni in Tribunale che hanno lasciato tutti senza parole.Inghilterra, ladidi Bredford identificata e: la ricostruzione dei fatti Ladidiè stata completamente identificata. Tutti i colpevoli sono stati condannati alla detenzione. Il Tribunale ha confermato le ...

zazoomnews : Banda di pedofili condannata: 116 anni di carcere. Le testimonianze delle vittime sono scioccanti - #Banda… - zazoomnews : Banda di pedofili condannata: 116 anni di carcere. Le testimonianze delle vittime sono scioccanti - #Banda… -