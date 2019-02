Bancarotta fraudolenta | la mamma di Matteo Renzi | Laura Bovoli | rinviata a giudizio

Renzi - la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio per Bancarotta fraudolenta : rinviata a giudizio la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli. Lo ha deciso il Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl ...

Renzi - la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio per Bancarotta fraudolenta : rinviata a giudizio la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli. Lo ha deciso il Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la...

Madre Renzi rinviata a giudizio per concorso in Bancarotta fraudolenta : Madre Renzi rinviata a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta Lo ha deciso il gup del Tribunale di Cuneo. Contestati i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della società, Mirko Provenzano, è già stato ...

Laura Bovoli - la madre di Renzi rinviata a giudizio a Cuneo per concorso in Bancarotta fraudolenta : La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio oggi dal Tribunale di Cuneo con l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L’amministratore della società, Mirko Provenzano, è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per la bancarotta. L'articolo Laura Bovoli, la madre di Renzi ...

Rinviata a giudizio per concorso in Bancarotta fraudolenta Laura Bovoli - madre di Renzi : Il gup di Cuneo ha rinviato a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi. È accusata di aver avuto una parte nel crac della Direkta Srl società di Cuneo che si occupava di servizi per il volantinaggio. L’udienza si è svolta oggi, in tribunale a Cuneo....

Cuneo - udienza preliminare tra otto giorni per la madre di Renzi : l'accusa - Bancarotta fraudolenta : Filone della vicenda giudiziaria che ha travolto i genitori dell'ex premier, finiti ai domiciliari lunedì nell’ambito di un’inchiesta della procura di Firenze

Bancarotta fraudolenta : pena - condanna e prescrizione. Che reato é : Bancarotta fraudolenta: pena, condanna e prescrizione. Che reato é E’ di questi giorni la notizia secondo la quale i genitori del celebre ex-premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono stati posti agli arresti domiliciliari per vicende che avrebbero a che fare con il grave reato di Bancarotta fraudolenta. Vediamo di seguito cosa la legge intende per Bancarotta fraudolenta, quali sono le pene e la ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari : «Fatture inesistenti e Bancarotta fraudolenta». Salvini : «Nulla da festeggiare» : I genitori dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono finiti agli arresti domiciliari, insieme ad una terza persona: nei loro confronti viene contestata l’emissione di fatture inesistenti. A Tiziano Renzi e Laura Bovoli è contestata anche la bancarotta fraudolenta. Dopo la notizia, l’ex premier ha annullato l’impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro a Nichelino e ha fatto rientro a Firenze. ...

Domiciliari per i genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e false fatture : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse

Tiziano Renzi e moglie ai domiciliari : 'Bancarotta fraudolenta' : Da figlio aggiunge sono dispiaciuto per aver costretto la mia famiglia e le persone che mi hanno messo al mondo a vivere questa umiliazione immeritata e ingiustificata'. 'Se io non avessi fatto ...

Domiciliari per i genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e false fatture. Ira dell'ex premier : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa, tra il 2013 e il 2018, il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse, ricavandone illecitamente somme ingenti: ...

I genitori di Matteo Renzi ai domiciliari : "Bancarotta fraudolenta e false fatturazioni" : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati, assieme a un terzo soggetto, di aver provocato "dolosamente" il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse, ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro. L'ex premier annuncia una conferenza in Senato

“Bancarotta fraudolenta”. I genitori di Renzi agli arresti domiciliari : Il padre dell’ex premier Matteo Renzi preoccupato per «un buco da 400 mila euro», la madre che cerca di coprire i passi falsi commessi. Entrambi preoccupati perché «viene fuori un casino anche li ti lascio immaginare, sai come può andare a finire per me e per mia moglie». E nel mezzo milioni di euro intascati illecitamente....

Genitori Renzi ai domiciliari per Bancarotta fraudolenta e false fatture. Ex premier : assurdo - non mi fate fuori così : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni in relazione al fallimento di tre...