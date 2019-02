Autonomie e Tav - alta tensione nel governo. Airola : «Con il sì lascio M5S e tengo il simbolo» : Una cena non basta. Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini rinnovano davanti a un vassoio di frappe il patto di governo. Ma non sciolgono i nodi, non cancellano l'immagine di una...

Autonomie e Tav - è alta tensione. Airola : «Con il sì lascio M5S e tengo il simbolo» : Una cena non basta. Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini rinnovano davanti a un vassoio di frappe il patto di governo. Ma non sciolgono i nodi, non cancellano l'immagine di una...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme : sul tavolo investimenti e Autonomie : cena di lavoro per i tre leader del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono riuniti questa sera per una cena di ...

Tav - Autonomie - acqua pubblica. Lega e M5s scelgono l'attendismo : Oggi? "Be', non è che nei giorni scorsi si sia combinato granché", diceva, martedì a ora di pranzo, il sottosegretario leghista all'Economia. Dietro di lui, la sua colLega Laura Castelli s'accingeva, ...

Tav - Autonomie - acqua pubblica. Lega e M5s scelgono l’attendismo : Roma. Con quell’ostentazione orgogliosa, tutta lombarda, d’insofferenza per le perdite di tempo, Massimo Garavaglia sfogava il suo malessere uscendo dall’ascensore del piano ammezzato del Senato: “Speriamo che almeno oggi si lavori un po’”. Oggi? “Be’, non è che nei giorni scorsi si sia combinato gr

Lega e M5s divisi su Tav - flat tax e Autonomie regionali : il sondaggio - : Pentastellati non così contrari alla Tav e leghisti non così favorevoli alla flat tax, mentre le autonomie regionali raccolgono consenso quasi solo al Nord. I risultati del sondaggio in esclusiva per ...

Caso Diciotti - M5S diviso. Braccio di ferro con la Lega su Tav e Autonomie : Il leader pentastellato cercherà ora di strappare tempo per il decollo delle autonomie e di portare a casa il decretone senza correttivi pesanti al reddito di cittadinanza. Idem sulla Tav: temporeggiare è la parola d'ordine. E sulle nomine l'obiettivo è chiudere nel modo meno divisivo...

Il confronto tra Lega e M5S congela ogni decisione su Alitalia - Tav e Autonomie : Esploso giovedì, lo scontro sull’autonomia regionale è solo l’ultima occasione di conflitto tra due alleati riluttanti che non fanno mistero di essere spesso insofferenti gli uni agli altri. Nato da un contratto, l’esecutivo Lega-Cinquestelle procede per aggiustamenti, compromessi e tensioni che sfibrano il governo e frenano il Paese. Un risiko, re...

Lega-M5s divisi su Tav e Autonomie - Salvini appoggia le Regioni - : Il leader del Carroccio è pronto ad appoggiare le richieste che arrivano da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna all'esame del Cdm, ma frena sul no alla Torino-Lione. Di tutto altro avviso i ...

M5S contro la Lega : Tav - Autonomie - i 49 milioni «da restituire». È già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni. Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...