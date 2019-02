Autonomia | Zaia | Non sono preoccupato da M5s | tema è in contratto di Governo

Quella telefonata di Zaia a SalviniE la Lega accelera sull'Autonomia : Nella cena a Palazzo Chigi Matteo Salvini è stato chiaro e a Giuseppe Conte e a Luigi Di Maio ha detto senza mezzi termini: "Ora l'autonomia, non ci fermiamo". Va bene lo slittamento di quindici giorni per l'ok alla legittima difesa, che dovrebbe essere approvata entro fine marzo anziché entro il giorno del compleanno del ministro del ministro dell'Interno Segui su affaritaliani.it

Autonomia : Gruppo Zaia - ministro Stefani insostituibile : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - “I veneti, con il referendum dell'ottobre 2017, hanno dato un mandato molto chiaro, e il ministro Stefani sta operando nel pieno rispetto della volontà del popolo. E se il percorso autonomistico è al punto che è, certo non lo si deve al nostro ministro, anzi!”. Comment

Autonomia : Zaia - 'in Veneto andiamo avanti a costruire il progetto' : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - "Con l'Autonomia io vado avanti, a costruire il progetto, e per questo il prossimo 5 marzo ho convocato la Consulta delle Autonomie in Regione, dove presenteremo tutto il nostro progetto". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi è tornato sul tema della riforma

Sardegna : Gruppo Zaia - 'sconfitto chi è contro l'Autonomia' : Venezia, 25 feb. (AdnKronos) - “Buon lavoro a Solinas, nuovo governatore della Sardegna, e complimenti alla squadra della Lega che anche qui ha ottenuto l’ennesima vittoria. Segno evidente che è sempre più Matteo Salvini l’unico leader capace di sconfiggere la sinistra”. Così Silvia Rizzotto capogru

Autonomia - la lettera di Zaia ai cittadini del Sud : "Non è la secessione dei ricchi" : lettera aperta del presidente del Veneto Luca Zaia: "Se il Mezzogiorno ha così tante cose che non vanno e questioni...

Autonomia : Zaia ai cittadini del Sud 'non ha colpa se Mezzogiorno va male' : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - "Cari cittadini del Sud, torno a prendere carta e penna perché non posso accettare che sui giornali venga pubblicata una pubblicità in cui il Nord viene accusato di voler uccidere la sanità del Mezzogiorno e perché dunque, nel dibattito sul tema dell’Autonomia differen

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'Autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni.