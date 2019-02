Autonomia | Salvini tira dritto | Entro qualche giorno presento il progetto

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Autonomia - scontro di Maio-Salvini. La Lega in pressing - no dai 5 Stelle : 'Io non spacco l'Italia' la replica del vicepremier pentastellato all'alleato del Carroccio che ha chiesto di 'dimezzare i tempi per sbloccare gli appalti e riaprire i cantieri'

Autonomia - strappo Salvini-M5S. Il ministro : «O passa o blocco tutto» : A notte, con Conte e Di Maio, l?aut aut: «O si fa l?Autonomia o io blocco tutto». E? la conclusione bellicosa di una giornata aperta dalla photo opportunity a tre -...

Quella telefonata di Zaia a SalviniE la Lega accelera sull'Autonomia : Nella cena a Palazzo Chigi Matteo Salvini è stato chiaro e a Giuseppe Conte e a Luigi Di Maio ha detto senza mezzi termini: "Ora l'autonomia, non ci fermiamo". Va bene lo slittamento di quindici giorni per l'ok alla legittima difesa, che dovrebbe essere approvata entro fine marzo anziché entro il giorno del compleanno del ministro del ministro dell'Interno Segui su affaritaliani.it

La guerra dei dossier nel M5s salva la faccia a Salvini sull’Autonomia : Roma. A qualcuno, tra i grillini, deve essere sembrato che il gran baccano sorto attorno al tema delle autonomie non fosse già abbastanza caotico. O che, all’interno del M5s, il subbuglio non fosse già sufficientemente pericoloso per la tenuta del partito. E allora ecco che, a colorare di surreale a

Senza Autonomia regionale Salvini farà cadere il Governo : Alla pazienza c’è un limite. Matteo Salvini ha concesso troppo ai grillini. Gli italiani hanno punito il grillismo nelle urne

Autonomia - Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'O si fa o blocco tutto' : "O l'Autonomia si fa o blocco tutto". E' l'aut aut di Matteo Salvini al suo alleato di governo Luigi Di Maio nel vertice notturno a Palazzo Chigi in cui i due vicepremier insieme al presidente del ...

Autonomia - strappo Salvini-M5S. Il ministro : «O passa o blocco tutto» : A notte, con Conte e Di Maio, l?aut aut: «O si fa l?Autonomia o io blocco tutto». E? la conclusione bellicosa di una giornata aperta dalla photo opportunity a tre -...

Autonomia - strappo Salvini-M5S. Il ministro : 'O passa o blocco tutto' : A notte, con Conte e Di Maio, l'aut aut: 'O si fa l'Autonomia o io blocco tutto'. E' la conclusione bellicosa di una giornata aperta dalla photo opportunity a tre - Salvini, Fontana e Zaia - ...

Autonomia - strappo Salvini-M5S. Il ministro : «O passa o blocco tutto» : A notte, con Conte e Di Maio, l?aut aut: «O si fa l?Autonomia o io blocco tutto». E? la conclusione bellicosa di una giornata aperta dalla photo opportunity a tre -...

Salvini avverte i 5 Stelle : «Ora l'Autonomia - non ci fermiamo» : Dopo aver fatto il pieno di voti in Abruzzo e in parte anche in Sardegna, Matteo Salvini è costretto a occuparsi di nuovo del Nord per rassicurare l'elettorato tradizionale della Lega che, dietro il ...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno a palazzo Chigi su Tav e Autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e Autonomia : vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con Giuseppe Conte. E' ...

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e Autonomia : Un vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...