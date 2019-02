Auto | da domani l' ecotassa per i nuovi acquisti inquinanti

Allerta Smog a Parigi : domani solo Auto meno inquinanti : Soltanto le auto “pulite” potranno circolare domani nel perimetro di Parigi e della sua banlieue, dopo diversi giorni di picco di inquinamento da particelle fini e un clima primaverile in pieno inverno. La richiesta alla Prefettura, da parte del Comune, era rimasta senza risposta per diversi giorni. Divieto, domani, anche per i tir mentre la velocità in tutta l’area della capitale dovra’ essere ridotta di 20 km/h. ...

L'oroscopo di domani 26 febbraio : Vergine innamorata - Ariete Autonomo : Le previsioni astrologiche riguardanti i sentimenti e la fortuna di ciascun segno zodiacale, nella giornata del 26 febbraio, incitano i segni astrologici a spingersi oltre, rafforzando le loro energie per ottenere successo nel lavoro e nell'amore. L'oroscopo di martedì concentra energie positive per l'Ariete, il Cancro, il Capricorno e la Vergine, intrecciando gli influssi derivanti dagli aspetti planetari. Gli altri segni dello Zodiaco dovranno ...

Smog a Torino. Da domani ferme le Auto diesel Euro4 : Causa un ritorno per sei giorni consecutivi delle micropolveri con valori sopra la soglia dei 50 mcg/mc indicata dalla Commissione

E45 - Autovelox posizionati. Domani arriva Toninelli in visita anche a Ponte Buriano : Sono stati posizionati lungo il viadotto Puleto dell'E45 gli autovelox per controllare la velocità, che, dovrà mantenersi entro i 40 km/h. Sul viadottoil traffico riaperto alle 16 di ieri, è scorso ...

Erika Stefani : "Testo sull'Autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...

Sempre più smart e connesse : ecco le Auto che guideremo domani : Nel corso degli ultimi anni il CES di Las Vegas, la più grande fiera dell'elettronica di consumo al mondo, è diventato il palcoscenico d'elezione per le novità tecnologiche dei grandi marchi automobilistici. Una commistione talmente forte da costringere il Detroit auto Show, che di solito si teneva ...

Autonomia : Fi domani a Verona denuncia ritardi su attuazione riforma : Verona, 10 gen. (AdnKronos) - domani, venerdì 11 gennaio, alle ore 11.30, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Verona (Corso porta Nuova, 96), Forza Italia illustrerà la sua posizione sui ritardi e le responsabilità della mancata attuazione del federalismo fiscale e della riforma d

Hyundai robot e realtà aumentata : l'Auto è già nel domani : ... un sensore attiva l'illuminazione della zona passeggero quando il guidatore allunga anche solo una mano… O, infine, ancora Nissan lancia al Ces 2019 la Leaf, l'elettrica più venduta al mondo, ...

Torino - da domani ferme le Auto diesel Euro 4 : dalle 8 alle 19 : Roma, 31 dic., askanews, - Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani dalle 8 alle 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 spora la soglia d'attenzione per quattro ...

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle Autostrade italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Smog Torino : da domani stop alle Auto diesel Euro4 : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani, a Torino, dalle ore 8 alle ore 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedi’ a domenica, ha fatto, infatti, scattare nuovamente il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano. Restano in vigore anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco ...

Domani in edicola il Supplemento Auto" : Cosa che almeno dalle nostre parti non è ancora visibile.Politica a parte, l'industria va avanti. Prova a scalare il futuro con la forza di chi ha capito che l'automobile deve cambiare altrimenti ...

Smog Brescia : il livello di PM10 migliora - da domani stop alle limitazioni per le Auto : Da domani, giovedì 27 dicembre, le limitazioni di primo livello nei comuni interessati della provincia di Brescia per i livelli di inquinamento sono revocate: ieri la concentrazione media di PM10 si è mantenuta al di sotto del limite per il secondo giorno consecutivo, e di conseguenza a partire da domani verranno revocati in automatico i provvedimenti temporanei. Le medie sono state inferiori alla soglia in tutte le province lombarde, con ...

Autonomia - domani la bozza in Cdm. Giorgetti : "O si fa o il governo rischia" : L' Autonomia , un tema molto vicino alla Lega. Da sempre. Così, da Milano, il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini , a fianco del governatore della Lombardia, Attilio Fontana , ha annunciato ...