Atletica | Europei indoor | Tamberi pronto per il debutto

Atletica - Europei Indoor 2019 : programma - orari e tv di venerdì 1 marzo. Tutte le gare e i titoli in palio : Si apriranno domani, venerdì 1 marzo, gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, andrà infatti in scena la prima giornata di gare, con un programma già decisamente ricco e diversi appuntamenti da non perdere anche in chiave azzurra. Soltanto tre i titoli in palio nella sessione serale: oltre al pentathlon femminile, dove non ci saranno italiane in gara, saranno assegnate anche le medaglie del ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson a caccia della medaglia d’oro nella prima giornata : Prime medaglie in palio e prime attesissime protagoniste domani, venerdì 1 marzo, per la giornata inaugurale degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, si assegneranno infatti già nel primo giorno di gare i titoli continentali del getto del peso maschile, del pentathlon e dei 3000m femminili. Il pubblico britannico proverà a spingere le proprie beniamine Laura Muir e Katarina Johnson-Thompson ...

Atletica – Europei indoor - le parole degli azzurri alla vigilia della competizione continentale : Venerdì 1° marzo la prima giornata degli Europei indoor. Jacobs: “Una pedana che mi piace”. Stecchi: “Qui per confermarmi”. Trost-Vallortigara: “Concentrate sulla qualificazione” Primo impatto con la Emirates Arena. Prima assaggio della pista e delle pedane che da domani ospiteranno la 35esima edizione dei Campionati Europei indoor di Glasgow. È già la vigilia per i 13 azzurri impegnati nella prima ...

Atletica – Campionati Europei indoor : domani il via a Glasgow - tredici azzurri nella prima giornata di gare : Il primo italiano a scendere in pista sarà Marcell Jacobs nelle qualificazioni del salto in lungo, poi tutti gli altri Iniziano domani i Campionati Europei indoor di Glasgow. Il primo azzurro in gara sarà Marcell Jacobs, impegnato alle 11:03 italiane nella qualificazione del salto in lungo. I 14 atleti iscritti cercheranno la misura limite per il passaggio del turno, fissata in 7,95, o comunque un piazzamento nei primi otto, sufficiente ...

Atletica - Europei 2019 : Claudio Stecchi outsider di lusso nell’asta sulle orme di Gibilisco : Rinverdire i fasti di un tempo nel salto con l’asta azzurro: questa la mission che ha intrapreso in questa stagione Claudio Stecchi, che si è migliorato a più riprese fino ad arrivare a due soli centimetri dal record italiano indoor di Giuseppe Gibilisco. Alla vigilia degli Europei di Glasgow una piccola speranza di vedere un italiano tornare a lottare per il podio nel salto con l’asta c’è, anche se non mancano certo i pretendenti alle medaglie ...

Atletica - Europei indoor 2019 : i favoriti gara per gara. Tante stelle pronte per la battaglia a Glasgow : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, si preannuncia grande spettacolo in terra scozzese con tanti atleti pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglia. Analizziamo nel dettaglio tutte le gare inserire in calendario con favoriti e outsider. MASCHILE: 60 METRI – Pronostico davvero molto aperto e gara incerta. Il britannico RIchard Kilty difende il titolo, ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi - il faro dell’Italia a caccia dell’oro : Gianmarco Tamberi è la punta di diamante dell’Italia in vista degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, il marchigiano vuole essere grande protagonista in occasione della rassegna continentale che andrà in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dall’1 al 3 marzo e ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. Il ribattezzato Halfshave si presenta infatti con la miglior misura europea stagionale (la terza mondiale), ...

Atletica - Europei indoor 2019 : Marcell Jacobs prova a battere anche i problemi fisici e vuole trovare la zampata giusta : Marcell Jacobs sarà il primo azzurro a scendere in pedana agli Europei di Glasgow e il primo obiettivo della sua rassegna continentale sarà quello di entrare nella finale del salto in lungo. Jacobs è uno dei tanti azzurri che deve fare i conti da qualche tempo con problemi fisici piuttosto seri che ne limitano l’attività ma ha classe e talento e vuole a tutti i costi utilizzare la rassegna scozzese come trampolino di lancio in vista di un ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Michele Tricca salta i 400 metri. Obiettivo recupero per la staffetta : Michele Tricca non correrà i 400 metri agli Europei Indoor di Glasgow. Il piemontese è stato colpito negli ultimi giorni dall’influenza e purtroppo non potrà essere presente ai blocchi di partenza nella gara nelle batterie che si disputeranno questo venerdì. L’Obiettivo di Tricca è quello di recuperare per la staffetta 4×400 di domenica 3 marzo ed ora il rappresentante delle Fiamme Gialle è seguito dallo staff sanitario azzurro. ...

Atletica : Europei indoor - Latorre ci crede : ROMA, 26 FEB - Tutto pronto. La spedizione azzurra decollerà domani, mercoledì 27, destinazione Europei indoor di Glasgow , 1-3 marzo, . La 3 giorni della rassegna continentale al coperto scatterà ...

Atletica - Europei indoor 2019 - la fiducia di Antonio La Torre : “Gianmarco Tamberi è la punta di diamante di questa spedizione” : Domani l’Italia dell’Atletica partirà alla volta di Glasgow, dove si terranno gli Europei indoor da venerdì a domenica: la prima giornata di gare vedrà impegnati 14 italiani sui 27 chiamati per la rassegna continentale al coperto che si terrà in Scozia, una delle principali tappe di avvicinamento ai Mondiali di Doha. All’ANSA ha parlato prima della partenza il CT azzurro Antonio La Torre: “Andiamo a Glasgow con un carico ...

Atletica - Europei indoor 2019. Elena Vallortigara e Alessia Trost le outsider dell’alto ma serve la gara dell’anno : Alessia Trost ed Elena Vallortigara nella valigia per Glasgow hanno messo anche qualche speranza di salire sul podio continentale. Pur senza una marcia di avvicinamento all’Europeo indoor travolgente, la coppia azzurra del salto in alto femminile può recitare il ruolo di protagonista, prendendo spunto magari dal bronzo conquistato dalla saltatrice friulana lo scorso anno ai Campionati del Mondo, un podio inatteso e sorprendente perché ...

Atletica - Europei Indoor di Glasgow - il dt La Torre fiducioso : 'vorrei vedere una squadra azzurra combattiva' : Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di Atletica ha parlato alla vigilia dei campionati Europei di Glasgow Tutto pronto. La spedizione azzurra decollerà domani , mercoledì 27 febbraio, ...