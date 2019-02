Atletica – Campionati Europei indoor | domani il via a Glasgow | tredici azzurri nella

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il primo italiano a scendere in pista sarà Marcell Jacobs nelle qualificazioni del salto in lungo, poi tutti gli altri Inizianodi. Il primo azzurro in gara sarà Marcell Jacobs, impegnato alle 11:03 italianequalificazione del salto in lungo. I 14 atleti iscritti cercheranno la misura limite per il passaggio del turno, fissata in 7,95, o comunque un piazzamento nei primi otto, sufficiente per la finale di domenica mattina (alle 12:35 italiane).Dopo Jacobs, sarà la volta di Leonardo Fabbri (alle 12:30 italiane) nelle qualificazioni del getto del peso: l’accesso diretto alla finale è fissato alla misura di 20,90, che significherebbe primato personale per il 21enne toscano (cresciuto nel 2019 fino ai 20,69 degli Assoluti in sala di Ancona). Alle 13:25 spazio alle quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, attese dal primo ...

Reportsport2 : Esordio positivo per l'atletica Pistoia ai Campionati italiani indoor - truzzu : Si ricomincia! Oggi a San Sperate per la presentazione dei campionati italiani di corsa campestre over 35, dove ho… -