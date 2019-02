Astronomia | il nuovo volto di Caronte | il satellite naturale più grande di Plutone

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Una volta era un confuso agglomerato di pixel, oggi ha l’aspetto di una dettagliata mappa geologica, con tanto di montagne e pianure ben visibili: è il ritratto di, ilprincipale di, che grazie a unstudio guidato dal Southwest Research Institute statunitense adesso può essere ammirato in tutto il suo splendore. La mappa, realizzata grazie alle immagini raccolte nel 2015 dalla sonda New Horizons durante lo storico flyby su, copre oltre un terzo della superficie diGli scienziati hanno isolato 16 unità geologiche, ovvero zone con caratteristiche morfologiche simili, come monti, avvallamenti o strutture rocciose dal colore più scuro. Per rendere la mappa dinamica, il team di ricerca ha poi combinato diverse immagini della luna di, ottenendo così una struttura 3D.Ma questodinon solo permette finalmente di ...

AstroPratica : Il nuovo COELUM #Astronomia è online! @Coelum_news #occhialcielo Come sempre, gratis per tutti!… - santone1973 : RT @AstroPratica: Il nuovo COELUM #Astronomia è online! @Coelum_news #occhialcielo Come sempre, gratis per tutti! - monicaognitanto : RT @AstroPratica: Il nuovo COELUM #Astronomia è online! @Coelum_news #occhialcielo Come sempre, gratis per tutti! -