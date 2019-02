Ascolti tv | vince la Coppa Italia ma cresce L’isola dei famosi

Ascolti tv - con oltre 5 milioni vince la sfida Lazio – Milan : Ascolti tv, Prime time Con la prima delle due semifinali di Coppa Italia, quella tra Lazio e Milan, Rai1 domina gli Ascolti televisivi nonostante per altro il risultato si sia fermato sullo zero a zero. La sfida dell’Olimpico ha ottenuto 5 milioni 407 mila spettatori e uno share del 20.91%. In particolare il primo tempo ha realizzato 5 milioni 682 mila (20.9%), mentre il secondo tempo è stato visto da 5 milioni 134 mila (20.9%). Su Rai2 ...

La Rai segna un altro colpaccio e stravince : boom di Ascolti per 'La stagione della caccia' : Oltre 7 milioni i telespettatori che ieri su Rai Uno hanno seguito il film tratto dal romanzo di Andrea Camilleri

Ascolti tv - La stagione della caccia stravince con oltre 7 milioni di telespettatori : Nuova vittoria per Andrea Camilleri. Dopo i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, il film tv La stagione della caccia tratto da un romanzo dello scrittore siciliano, si è aggiudicato su Rai1 gli Ascolti della prima serata del 25 febbraio con 7.115.000 telespettatori e uno share del 30,81%. Ascolti tv prime time Canale 5 con Cado dalle nubi di Checco Zalone ha totalizzato 3.155.000 telespettatori e il 13,78% di share. Italia1 con il film ...

Ascolti tv sabato 23 febbraio : vince C’è posta per te - Verissimo al top : Ascolti tv sabato 23 febbraio 2019: Maria De Filippi stravince con C’è posta per te Nuovo grande risultato per Canale 5. Mediaset continua a portare a casa un successo dopo l’altro. La prima serata del sabato sera è stata vinta da Maria De Filippi. La nuova puntata di C’è posta Per Te è stata la […] L'articolo Ascolti tv sabato 23 febbraio: vince C’è posta per te, Verissimo al top proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Ascolti TV | Giovedì 21 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23.6% - Chi vuol essere Milionario all’11.9% : Che Dio ci Aiuti 5 - Gianmarco Saurino Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.312.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 570.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Point Break ha catturato l’attenzione di 1.089.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Caso Spotlight ha ...

Ascolti tv - Il mondo sulle spalle con Beppe Fiorello vince con 5.8 milioni di telespettatori : Il programma più visto della prima serata del 19 febbraio è stato “Il mondo sulle spalle”, il film tv interpretato da Giuseppe Fiorello sulla figura dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che ha dominato la prima serata tv con 5.869.000 telespettatori e uno share del 23.9%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 12.4% ...

Ascolti TV | Martedì 19 febbraio 2019. Il Mondo sulle Spalle vince con il 23.9%. Quo Vado? al 12.4% : Il Mondo sulle Spalle Su Rai1 Il Mondo sulle Spalle ha conquistato 5.869.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 1.896.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.568.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.036.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 17 febbraio 2019. Vince Non Mentire (15.5%) - Fazio 14.9%-13.3%. Bene Domenica In (20.4%-18.8%) : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 17 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – con ospiti come Matteo Renzi e Loredana Bertè – ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 14.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 l’esordio della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ...

Ascolti TV | Giovedì 14 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

