Ascolti | la Coppia Italia batte l' Isola dei Famosi | i dati

C'è posta per te : lieto fine per la coppia gay - boom di Ascolti per la De Filippi : Grandi emozioni nella seconda puntata di C'è posta per te, andata in onda ieri sabato 19 gennaio in prima serata su Canale 5, che ha decretato il successo della trasmissione di Maria De Filippi che si è affermato come il programma più visto della serata battendo la concorrenza di Rai 1. Al centro della puntata la storia di Denise, una ragazza gay, in procinto di sposarsi con la compagna Deborah, che chiama in trasmissione i genitori che l'hanno ...