Ariana Grande risponde alle critiche della comunità Lgbtq

Ed Sheeran - Zayn Malik - Ariana Grande tra gli artisti censurati in Indonesia : l’elenco delle canzoni bandite : Il provvedimento riguarda artisti internazionali di rilevo come Ed Sheeran, Ariana Grande e l'ex One Direction Zayn Malik. Nella lista delle canzoni bandite ci sono anche pezzi di Camila Cabello, Pharrell Williams, Maroon 5, Bruno Mars e Rita Ora oltre a Chris Brown, Rihanna e DJ Khaled. Il provvedimento colpisce un totale di 85 brani al momento, alcuni dei quali sono pezzi di successi di artisti occidentali, che nel resto del mondo si sono ...

La lettera aperta di Ariana Grande per il pubblico LGBTQ - accusata di sfruttare il Manchester Pride : Doveva essere l'occasione per tornare in città e manifestare vicinanza ai movimenti per i diritti della comunità LGBTQ, ma Ariana Grande si è ritrovata ad essere subissata di critiche dopo l'annuncio del suo concerto al Manchester Pride il prossimo agosto. La cantautrice di Thank U, Next aveva promesso che sarebbe tornata a cantare nella città di cui ormai è cittadina onoraria dopo l'attentato del 2017 che fece 22 morti alla Manchester Arena ...

Ed Sheeran e Ariana Grande censurati in Indonesia/ "Canzoni pornografiche e oscene" : Ed Sheeran e altri cantanti occidentali sono stati censurati in Indonesia durante le ore diurne perché considerate pornografiche

Ariana Grande supera Selena Gomez : è lei la donna più seguita su Instagram : Un sorpasso storico per Ariana Grande . La 25enne popstar statunitense, infatti, ha raggiunto un traguardo decisamente importante: è la donna più seguita al mondo su Instagram e ha conquistato il primato che fino a ieri era detenuto dalla collega Selena Gomez . Ariana Grande ha raggiunto i 146.409.821 di follower, superando Selena Gomez che ne può vantare ...

Le canzoni di Ed Sheeran e Ariana Grande sono state bannate in Indonesia perché considerate oscene : OMG The post Le canzoni di Ed Sheeran e Ariana Grande sono state bannate in Indonesia perché considerate oscene appeared first on News Mtv Italia.

Ecco come Ariana Grande sta sostenendo Demi Lovato anche se non te ne sei accorto : BFF goal The post Ecco come Ariana Grande sta sostenendo Demi Lovato anche se non te ne sei accorto appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande sarà l’headliner del Manchester Pride Festival 2019 : Il 25 agosto The post Ariana Grande sarà l’headliner del Manchester Pride Festival 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiale il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride ad agosto 2019 - nella città dell’attentato per i diritti LGBTQ : Il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride di agosto 2019 segnerà il ritorno della popstar nella città che, dopo i fatti tragici di maggio 2017, le ha conferito la cittadinanza onoraria per la sua generosità. La Grande aveva promesso di tornare ad esibirsi a Manchester nel 2019, nell'ambito dello Sweetener Tour in partenza a marzo negli Stati Uniti, anche se la città non era stata inizialmente inserita nell'agenda del tour ...

I vincitori dei Brit Awards 2019 da Ariana Grande a Little Mix - Nicki Minaj e Drake : The 1975, Drake, Little Mix ma anche Ariana Grande e George Ezra sono tra i vincitori dei Brit Awards 2019. La cerimonia di premiazione nell'ambito della musica Britannica è stata presentata da Jack Whitehall per il secondo anno consecutivo e si è tenuta alla O2 Arena di Londra nella notte del 20 febbraio. Tanti gli ospiti internazionali in scena, tanti altri quelli che sono saliti sul palco per ritirare le statuette dei Brit Awards ...

Brit Awards 2019 : da Ariana Grande a Dua Lipa - ecco l’elenco dei vincitori : L'elenco è lungo! The post Brit Awards 2019: da Ariana Grande a Dua Lipa, ecco l’elenco dei vincitori appeared first on News Mtv Italia.

Altro record per Ariana Grande - la pop star come i Beatles : Nuovo record per Ariana Grande. La Billboard 'hot 100' di questa settimana vede ai primi 3 posti altrettanti brani dell'artista americana: '7 Rings', 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored' and '...

Ariana Grande che dice che la sua vita personale non è pervenuta ti farà venire voglia di abbracciarla : <3 The post Ariana Grande che dice che la sua vita personale non è pervenuta ti farà venire voglia di abbracciarla appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande da record come i Beatles : 3 singoli in vetta alla classifica Billboard : Wow! wait what https://t.co/gQZokUOP9T — Ariana Grande, @ArianaGrande, 19 febbraio 2019 Per dovere di cronaca, Ariana è riuscita a raggiungere il record dei Beatles ma non a superarlo . Nel 1964 John ...

Ariana Grande da record come i Beatles : 3 singoli in vetta alla classifica Billboard : WOW The post Ariana Grande da record come i Beatles: 3 singoli in vetta alla classifica Billboard appeared first on News Mtv Italia.