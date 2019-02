Anticipazioni Uomini e Donne Classico | Colpo di Scena! Teresa Langella ed Andrea Dal

Uomini e Donne Anticipazioni - Natalia torna da Andrea Zelletta dopo Ivan : anticipazioni Uomini e Donne, Natalia Paragoni torna a corteggiare Andrea Zelletta Le anticipazioni di Uomini e Donne che tutti stavano aspettando: Natalia Paragoni è tornata da Andrea Zelletta? Il pubblico del Trono Classico era molto curioso di sapere se la corteggiatrice di Ivan Gonzalez sarebbe tornata sui suoi passi. O meglio, sarebbe tornata in studio come […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Natalia torna da Andrea Zelletta ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Luigi e Ivan : tutte le Anticipazioni : Venerdì 1 marzo, alle 21.10 su Canale 5, l'ultima puntata con il docu-reality spin off di Uomini e Donne. Ecco che cosa...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni ha scelto : Anticipazioni : Si è concluso il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e donne. Il tronista, dopo un anno di permanenza nel programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore ma la strada è sempre stata in salita. Nella scorsa stagione, in qualità di corteggiatore, era riuscito a farsi scegliere da Sara Affi Fella, ma la storia durò poco a causa dell’inganno che lei aveva tramato contro la trasmissione e che sarebbe venuto fuori di lì a poco. Poi, ...

Anticipazioni Uomini e donne : Natalia Paragoni avvistata insieme ad Andrea Zelletta : La scelta di Ivan Gonzalez andrà probabilmente in onda venerdì 1° marzo in prima serata insieme all'analoga decisione di Luigi Mastroianni. La registrazione di Uomini e donne relativa alla festa di fidanzamento al castello è già stata effettuata qualche giorno fa e gli esiti hanno creato scalpore sui social network, confermando in parte le aspettative della vigilia. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Ivan Gonzalez avrebbe deciso ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Riccardo : Riccardo Guarnieri criticato a Uomini e Donne per colpa di Roberta Di Padua Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continueranno ad essere al centro delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio per parlare proprio del cavaliere di Taranto, ex compagno di Ida Platano. Ieri Riccardo Guarnieri si è confrontato con Roberta Di Padua alla fine dell’appuntamento del mercoledì con UeD. ...

Anticipazioni Uomini e donne : Rocco starebbe organizzando un'esterna con la Galgani : Gemma Galgani e Rocco Fredella sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 27 febbraio. Abbandonato momentaneamente il lunedì per concedere spazio al Trono Classico, la dama e il cavaliere sono tornati a discutere sugli sviluppi del loro rapporto. Lui avrebbe voluto restare a dormire a casa di Gemma, ma lei ancora una volta non ha accettato la richiesta, dichiarando di avere bisogno di tempo per comprendere ...

Anticipazioni Uomini e donne Over : dopo le accuse - Riccardo e Roberta torneranno a vedersi : Il Trono Over di Uomini e donne è tornato ieri, 27 febbraio, su Canale 5 incentrandosi soprattutto sulle vicende di due coppie. La puntata si è aperta con le nuove dichiarazioni di Gemma Galgani riguardanti la sua relazione con Rocco Fredella: sebbene il cavaliere le abbia chiesto ancora di trascorrere la notte insieme, lei ha preferito non correre troppo, prendendosi del tempo per capire meglio i propri sentimenti. Archiviate le note vicende ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Riccardo tornerà con Ida? Lo sfogo di lui : Uomini e Donne anticipazioni, Trono Over: Riccardo torna con Ida? L’ultimo sfogo di lui insospettisce i fan Il triangolo amoroso formato da Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne sta appassionando tantissimo i telespettatori del Trono Over. Lui, dopo aver chiuso con Ida, ha scelto di frequentare Roberta. Con quest’ultima, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo tornerà con Ida? Lo ...

Anticipazioni Uomini e donne : in arrivo uno speciale dedicato a Lorenzo e la Dionigi : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono riusciti a conquistare i telespettatori di Uomini e donne grazie alla simpatia che ha caratterizzato il loro percorso televisivo. Tale affetto è rispecchiato dagli ascolti della puntata dedicata alla scelta, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Sanremo Young. Non solo: la neo-coppia negli ultimi giorni continua ad attirare l'attenzione del pubblico dei social network, ansioso di conoscere i loro ...

Anticipazioni Uomini e Donne sulla scelta : possibile rifiuto di Natalia ad Ivan : Venerdì, 1 marzo, in programma la messa in onda dell'ormai nota scelta di Uomini e Donne. Nonostante manchi ancora qualche giorno alla messa in onda della puntata, già trapelano le prime indiscrezioni. Il ragazzo dovrà scegliere tra lei e Sonia ed è possibile che Natalia rifiuti il bel tronista spagnolo Ivan, secondo ciò che affermano le Anticipazioni. U&D, spoiler puntata: probabile due di picche per Ivan La scelta di Ivan sarà il tema del ...

Anticipazioni Uomini e donne serale 1 marzo : la risposta di Sonia e Irene sarebbe positiva : Sarà una puntata serale diversa dalle precedenti quella che attenderà i telespettatori di Uomini e donne il 1° marzo. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, infatti, l'appuntamento sarà concentrato su due tronisti alle prese con un weekend in villa e con la festa di fidanzamento in un castello medievale. I protagonisti dell'appuntamento del prossimo venerdì saranno Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, ognuno dei quali dovrà togliersi ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Rocco dà un ultimatum a Gemma : Gemma Galgani ha ancora dei dubbi su Rocco Fredella a Uomini e Donne Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 su Canale5, dovrebbe andare in onda il Trono Over. Dopo due appuntamenti centrati su tronisti e corteggiatrici, in vista della scelta in prima serata di venerdì, oggi Maria De Filippi dovrebbe tornare a parlare del segmento senior della trasmissione. Al centro della puntata del Trono Over ci ...

Anticipazioni Uomini e Donne : corteggiatrice conquista Andrea Zelletta : Andrea Zelletta di Uomini e Donne avvistato con una nuova corteggiatrice in esterna Andrea Zelletta, dal momento in cui ha messo piede negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, ha fatto molto parlare i numerosi telespettatori per il suo bel caratterino. Difatti il ragazzo ha dapprima rubato da sotto il naso a Ivan Gonzalez la corteggiatrice Natalia Paragoni, e successivamente ha discusso molto animatamente con la tronista Angela Nasti. ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Ivan ha scelto Sonia : il gossip : Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez fa la sua scelta e ricade su Sonia È tempo di scelte per il bel tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Il pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne ha notato che nelle ultime settimane Ivan è stato conteso tra Sonia e Natalia. Nella serata di martedì 25 febbraio lo spagnolo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan ha scelto Sonia: il gossip proviene da gossip e Tv.