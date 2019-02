Anticipazioni Una Vita | puntate settimana prossima | nuove bugie

Una Vita Anticipazioni 28 febbraio 2019 : Arturo rivela a tutti il segreto di Susana e Simon : Il Colonnello colpisce duramente la sarta di Calle Acacias, rivelando a tutti che Simon è suo figlio.

Anticipazioni Il Segreto - 4-10 marzo : una telefonata inquietante : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: la scoperta di Elsa Il Segreto va in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 4 al 10 marzo svelano che Saul andrà a cercare Donna Francisca e Raimundo. Il giovane finora è rimasto nascosto per cercare le prove per incastrare il fratello Prudencio. Saul torna dal suo viaggio senza aver scoperto nulla di rilevante. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Riccardo : Riccardo Guarnieri criticato a Uomini e Donne per colpa di Roberta Di Padua Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continueranno ad essere al centro delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio per parlare proprio del cavaliere di Taranto, ex compagno di Ida Platano. Ieri Riccardo Guarnieri si è confrontato con Roberta Di Padua alla fine dell’appuntamento del mercoledì con UeD. ...

Anticipazioni Una Vita : Leonor corteggiata dal nuovo proprietario de La Deliciosa : nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che gli italiani vedranno tra qualche mese, l’uscita di scena di Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios darà inizio a delle nuove trame. Le Anticipazioni ci dicono che il nuovo proprietario de La Deliciosa, chiamato Inigo Cervera, sin da subito dimostrerà di avere un certo interesse sentimentale per Leonor Hildago. Inizialmente la giovane ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula e Samuel si alleano contro Blanca : La telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il riavvicinamento tra Blanca Dicenta e il cognato Diego Alday, farà scatenare Ursula e Samuel. Quest’ultimo stanco dell’ennesimo tradimento della moglie con il fratello, si adeguerà alle condizioni della Dicenta. L'ex istruttrice della defunta ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA e DIEGO si baciano di nuovo ma SAMUEL… : BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia) non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altra nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita e tutto inizierà quando Samuel (Juan Gareda), poco prima della tragica morte di Olga (Sara Sierra), scoprirà che la moglie ha contratto il mercurialismo, la stessa malattia potenzialmente mortale che aveva il fratello. Eh sì: nel corso di un confronto con il dottor ...

Isola - Anticipazioni settima puntata : Aaron e Soleil di nuovo in lotta per diventare leader. Che la produzione faccia una prova del fuoco in contemporanea! : Aaron Nielsen (©Frezza/la Fata per il sito dell'Isola dei Famosi) Stasera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 e Alessia Marcuzzi. Ecco quale sarà il menù della puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni settima puntata settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’Isola ...

Una Vita Anticipazioni : arriva SILVIA REYES - nuovo amore di… : Con la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) a Genova, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) verrà coinvolto in una storyline nuova di zecca nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita e tutto ciò porterà all’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera). Scopriamo insieme come verrà introdotta la new entry. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Arturo comincerà ad essere emarginato dagli ...

Una Vita Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Ramon chiede perdono al figlio Antonito : Il Palacios rifiuta di dichiararsi colpevole e viene picchiato da una guardia. Ramon capisce che suo figlio è stato incastrato e corre in carcere a chiedergli perdono.

Anticipazioni Una Vita - prossima settimana : Blanca sviene - Liberto deluso da Susana : L’appassionante soap opera spagnola “Una Vita” continua a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, Blanca Dicenta dimostrerà di non aver ancora dimenticato Diego Alday. La moglie di Samuel avrà un mancamento, non appena scoprirà che sua sorella Olga si è gettata tra le braccia di suo cognato. Liberto Seler invece non vorrà più avere nulla a che fare con la zia Susana ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 652 di Una VITA di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Victor viene nuovamente respinto da Maria Luisa; di conseguenza Elvira cerca di consolare il giovane e i due alla fine si baciano, non sapendo che Ursula li sta guardando. Antoñito Palacios viene colpito in faccia dalla guardia, ma per paura dice di essersi fatto male da solo mentre era in cella. Ramon, intanto, riceve una sua lettera che gli fa aprire gli occhi; a ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia muore! : Anche la moglie di Felipe dirà addio alla serie il suo personaggio verrà cancellato in occasione del famoso salto temporale che farà slittare le vicende di Acacias 10 anni più avanti.

Anticipazioni U&D : Ivan e Sonia sarebbero una coppia - Natalia rifiutata : Lunedì 25 febbraio si dice sia stata registrata la scelta di Ivan Gonzalez nel castello; il blog Vicolo delle News, in particolare, sostiene che la preferenza dello spagnolo sia ricaduta a sorpresa su Sonia Pattarino. Dunque, mentre il tronista e la corteggiatrice starebbero iniziando a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, Natalia Paragoni potrebbe tornare a Uomini e Donne già nei prossimi giorni: la sua frequentazione con Andrea ...