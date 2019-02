Anticipazioni U&D | Andrea Dal Corso corteggia Teresa | ' Le ho dato il numero'

Anticipazioni U&D - Andrea ritorna da Teresa dopo il rifiuto chiedendo un'altra possibilità : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono classico rivelano che ci sono delle novità importanti che riguardano l'ex tronista Teresa Langella, che come ben si sa è stata rifiutata alla scelta finale da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore, infatti, ha risposto con un secco e deciso no alla proposta di fidanzamento della tronista, lasciando tutti senza parole. Eppure in queste ...

Anticipazioni U&D : Ivan Gonzalez rischia il 'no' di Natalia : Secondo le ultime indiscrezioni che ci giungono dalla registrazione della puntata speciale della scelta di Uomini e Donne di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo del programma di Maria De Filippi potrebbe concludere l'avventura sul trono classico con un no della sua scelta. Infatti, secondo i rumors del popolo del web, lo spagnolo sarebbe rimasto molto deluso da un determinato comportamento di una delle sue corteggiatrici. Ricordiamo che l'ex ...

Anticipazioni U&D la scelta : ci sarebbe stato il lieto fine per Ivan e Luigi : Mancano pochi giorni al terzo e ultimo appuntamento dello Speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. La puntata andrà in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 e molti fan di Maria De Filippi sono in trepida attesa per conoscere le scelte dei due tronisti e soprattutto sapere se ci sia stato il tanto atteso lieto fine. Le registrazioni al castello sono avvenute in questi giorni e sono già ...

Anticipazioni U&D : Luigi avrebbe scelto Irene - Valentina forse a casa a mani vuote : In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla scelta di Luigi Mastroianni. Il momento conclusivo del suo trono andrà in onda venerdì 1 marzo su Canale 5. Così come accaduto per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, nonostante la produzione di Uomini e Donne provi ad essere molto riservata in merito, degli spoiler emergono ugualmente. Ieri sera, infatti, pare sia stata registrata la scelta di Luigi e il ragazzo ...

Anticipazioni U&D : dopo la mancata scelta - la Paragoni potrebbe ripartire da Andrea : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concedere ampio spazio alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, che andranno in onda su Canale 5 probabilmente venerdì 1 marzo. I due tronisti hanno già registrato il weekend in villa insieme alle rispettive corteggiatrici e di recente sono stati protagonisti anche delle feste di fidanzamento nel castello medievale. Stando a quanto riportano da Il Vicolo delle News, lo spagnolo ha concluso ...

Anticipazioni U&D - Luigi avrebbe ricevuto il 'sì' di Irene : La registrazione della scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e donne è stata effettuata ieri 26 febbraio nel romantico castello medievale che ha già ospitato le puntate dedicate a Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella doveva prendere la sua decisione tra Valentina Galli e Irene Capuano, le due ragazze che maggiormente avevano attirato la sua attenzione nel percorso televisivo durato circa quattro mesi. La prima ...

La scelta di Ivan Gonzalez - Anticipazioni dalla villa di U&D : avrebbe preferito Sonia : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con gli speciali di Uomini e donne dedicati alle scelte finali dei tronisti in carica, i quali stanno per congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo aver visto quella di Teresa Langella e quella di Lorenzo Riccardi, ecco che questa settimana toccherà ad Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo che aveva fatto perdere la testa a Valeria Marini durante la prima edizione di Temptation Island ...

Anticipazioni U&D del 1° marzo : Gonzalez avrebbe scelto la Pattarino : Le tre puntate speciali dedicate alle scelte dei tronisti di Uomini e Donne stanno per giungere al termine. Venerdì 1° marzo Canale 5 trasmetterà l'ultimo appuntamento serale che avrà come protagonisti Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. La redazione del dating-show ha deciso di unire i percorsi conclusivi dei due ragazzi che trascorreranno un weekend in villa prima di giungere alla decisione definitiva. L'annuncio vero e proprio, infatti, verrà ...

Anticipazioni U&D - il tronista Ivan avrebbe scelto Sonia e lei avrebbe detto di 'sì' : Lo scorso 25 febbraio è stato registrato lo speciale sulla scelta di Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo nonostante fosse stato combattuto alla fine del suo percorso sembrerebbe aver preferito Sonia a Natalia. Ivan è salito sul trono dopo essere stato protagonista in veste di tentatore nel programma estivo di Temptation Island. Appena iniziato il percorso nel dating di Uomini e Donne da subito ha dimostrato di avere una certa affinità con la ...

Anticipazioni U&D : Ivan e Sonia sarebbero una coppia - Natalia rifiutata : Lunedì 25 febbraio si dice sia stata registrata la scelta di Ivan Gonzalez nel castello; il blog Vicolo delle News, in particolare, sostiene che la preferenza dello spagnolo sia ricaduta a sorpresa su Sonia Pattarino. Dunque, mentre il tronista e la corteggiatrice starebbero iniziando a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, Natalia Paragoni potrebbe tornare a Uomini e Donne già nei prossimi giorni: la sua frequentazione con Andrea ...

Anticipazioni U&D - confronto tra Teresa e Andrea : lei sbatte la sedia e grida 'sei falso' : Per Teresa Langella e Andrea Dal Corso è giunto il momento di ritornare di nuovo in studio a Uomini e donne, dopo la tanto chiacchierata e discussa registrazione della scelta in villa che ha lasciato l'amaro in bocca alla tronista, la quale si è vista rifiutata dal corteggiatore. Andrea, infatti, contrariamente a tutte le aspettative ha spiazzato la bella Teresa con il suo 'No' finale, dicendo che non si sentiva pronto ad affrontare una storia ...

Anticipazioni U&D : Giulia Cavaglià sul trono - il faccia a faccia con Riccardi : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 23enne di Torino, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del programma, avvenuta ieri. La Cavaglià ha dovuto anche affrontare Lorenzo e Claudia Dionigi ma il confronto non è stato acceso come quello toccato a Teresa Langella. Ora l’ex corteggiatrice affiancherà sul trono Angela Nasti e ...

Anticipazioni U&D - puntata di oggi : Rocco propone alla Galgani una notte insieme : oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne che, dopo il weekend, sarà dedicata come di consueto al trono over. Al centro della puntata come ogni inizio settimana la dama storica Gemma Galgani che, da diverse settimane, è alle prese con la turbolenta frequentazione con Rocco Fredella. I due più volte hanno avuto accese discussioni, salvo poi tornare sempre sui loro passi e continuare la loro conoscenza anche se, nelle ...

Anticipazioni U&D - trono classico : Andrea bacia Federica - la Cavaglia tronista : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri 24 febbraio negli studi Elios di Roma dove stando alle Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', ci sono stati molti colpi di scena. Il primo riguardante l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, diventata in men che non si dica la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Giulia Cavaglia infatti, presente in puntata per un confronto post scelta con ...