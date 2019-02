Annalisa Minetti | “Non voglio essere trattata da non vedente | mai | ma non voglio che la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019)vedere rimane un dolore. Un dolore che rispetto, che è diventato mio mentore e che nessuno deve mai permettersi di trattare a parte me. Mi ha reso la donna che sono e sono felicissima. Non vedere per me è stata un’opportunità”, ha dichiaratoa Vieni da me. L’assenza della vista le ha permesso di percepire in modi differenti la standing ovation che le è stata riservata a Ora o mai più, programma del sabato sera a cui partecipa in gara: “Mi fa soffrire l’idea che la gente non se lo ricordi. Nonda non, mai, ma nonche la gente dimentichi che lo sono. Ed è un filo sottilissimo tra le due cose, è una gara tra la mia autonomia e le mie fragilità. Vorrei che ci fosse rispetto sia per l’una che per l’altra cosa”, ha spiegato nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo.Proprio nello show condotto da Amadeus si è ...

